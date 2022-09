Para nadie es un secreto que el presente de la Selección de México parecer ser una ventana incierta de cara al Mundial Qatar 2022 bajo la dirección técnica de Gerardo Martino. Los últimos amistosos no mostraron la mejor versión con una victoria y derrota ante Perú y Colombia, respectivamente, Precisamente, fue en este último partido donde se evidenció ciertas falencias al momento de mantener un resultado. Sin embargo, estos números no son ajenos a la historia previa de los mundiales debido a que, de cara a Rusia 2018, también no la pasaron tan bien en los amistosos.

El pasado fin semana, ‘el Tri’ comenzó su preparación con miras al Mundial Qatar 2022. Una victoria ante Perú, sobre la hora, dio indicios que todo iba mejorando a pesar de tener falencias en la ofensiva y bajas por temas de lesión. Un gol de Hirving Lozano le dio la victoria en el amistoso internacional en USA.

Otro fue el panorama este martes cuando se midieron ante Colombia en otro duelo de preparación. Con goles de Alexis Vega y Gerardo Arteaga comenzaron ganando por 2-0, pero la situación cambió rápidamente en el segundo tiempo gracias a un doblete de Sinisterra y la anotación de Barrios que volteó el partido a favor de los ‘cafeteros’ que se quedaron con un 3-2 a favor.





Los amistosos previos a Rusia 2018

Aunque la situación era distinta bajo la dirección técnica de Juan Carlos Osorio, los amistosos tampoco tuvieron los resultados más esperados. El puntapié inicial fue el 23 de marzo ante Islandia donde ganaron por 3-0 con anotaciones de Marco de la Mora y Miguel Layún por partida doble.

El 27 de marzo de 2018 se midieron ante Croacia y terminaron perdiendo por 1-0 en el AT&T Stadium de Estados Unidos con gol único de Iván Rakitic. Bajo esta mirada, se iban al siguiente receso y el camino al Mundial estaba cada vez más cerca de realizar.

Para el mes de mayo, se pactaba la despedida de su público aunque primero jugaron ante Gales en el Rose Bowl Stadium con un empate sin goles que dejaba sanciones de duda. El 02 de junio arribaron al Estadio Azteca para jugar ante Escocia, equipo al cual vencieron por la mínima diferencia con gol de Giovanni Dos Santos.

El último juego de preparación fue ante Dinamarca el día 09 de junio en la ciudad de Copenhague para lo que era el partido de despedida de los europeos. El resultado fue una derrota de 2-0 que también ponía en duda lo que podría pasar en el Mundial Rusia 2018.





México en Rusia 2018

Los aztecas integraron el Grupo F junto a Suecia, Alemania y Corea del Sur donde tuvieron la oportunidad de clasificar en el segundo lugar. En la cita consiguieron una épica victoria ante Alemania y Corea del Sur. Sin embargo, cayeron por 3-0 ante Suecia en la última fecha.

En octavos de final jugaron el siempre anhelado cuarto partido para medirse ante Brasil donde terminaron con una derrota de 2-0 para ser eliminados. Es así que no pudieron llegar al quinto partido como sucede en los distintos Mundiales. Para este 2022, es uno de los objetivos principales.





