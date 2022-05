México clasificó al Mundial de Qatar 2022 y Gerardo Martino ya empieza a trabajar para tener lista la nómina de futbolistas que llevará al torneo. Uno de los que parece ser inamovibles es Guillermo Ochoa. El portero, que ya tiene experiencia en este tipo de torneos, sueña con dar pelea en la competición y, por qué no, ganarla.

‘Memo’, quien irá por su quinta Copa del Mundo, a pesar de que no jugó en las dos primeras, espera ganar todos los partidos, llegar a la final e incluso levantar el trofeo que coronaría al ‘Tri’ como la selección más importante del planeta.

En conversación con el canal de YouTube del ‘Burro’ Van Rankin, Ochoa explicó que no pueden titubear en ningún encuentro. Irán a pelear partido a partido.

“Tú no sales a jugar un partido con la idea de ‘voy a empatar o voy a perder’. Por eso cuando dicen ‘¿A qué vas al Mundial?’ Yo voy al Mundial a ganar el Mundial porque ya estoy aquí y voy a pelearlo a ver hasta dónde llego. ¿Por qué no puedo soñar que puedo ganarlo? Te van a decir que es complicado, pero si no lo sueñas así, no lo deseas así... no vayas”, dijo el guardameta de América.

México debutará en Qatar ante Polonia y Memo cree que el único jugador complicado de la selección europea no es Robert Lewandowski. “No porque la gente no conozca a los polacos que están ahí quiere decir que sean malos. No serán muy sonados, pero son buenos. (Ganar) es el objetivo”, explicó.

El último partido del equipo azteca en la fase de grupos será ante Arabia Saudita. En la previa, los del ‘Tata’ son favoritos, pero Ochoa no se confía. “Son bravos. Aquí no vemos la liga, yo tengo compañeros que ahora juegan allá y los estadios los llenan. Los árabes son una afición brava. Va a haber mucha afición de ellos”, sentenció.

¿Cuándo debuta México en Qatar 2022?

Polonia será el rival de México en su debut, por lo que el próximo 22 de noviembre el Tricolor sostendrá en Qatar su primer compromiso. El juego está estipulado para comenzar en punto de las 10:00 horas (tiempo de la Ciudad de México).





