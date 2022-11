El triunfo de la selección Argentina por 2-0 ante México quedó en un segundo plano luego de que se difundiera un video donde supuestamente Lionel Messi patea la camiseta del ‘Tri’. El boxeador mexicano ‘Canelo’ Álvarez arremetió contra el ‘10′ argentino y generó controversia en las redes sociales. Por supuesto, muchas figuras del fútbol se pronunciaron sobre este hecho. Y ahora Andrés Guardado, capitán de su selección, salió en defensa su colega, asegurando que el luchador no conoce lo que suele pasar en un vestuario.

El experimentado capitán del conjunto azteca habló con los medios de comunicación sobre la polémica que generó ‘Canelo’ Álvarez en el ambiente futbolero. Andrés Guardado no solo apoyó a Lionel Messi en esta controversia, sino que también elogió el tipo de persona que es. Recordemos que ha jugado en España durante varios años.

“Es un acuerdo con los utileros, es tal cuál: cuando tu dejas todo lo sudado en el suelo es todo para lavar”, dijo el mediocampista del Real Betis sobre el video donde se puede ver a Messi y la camiseta mexicana en el piso. En un momento, cuando quiere sacarse una de las zapatillas, el astro del PSG toca la ‘mica’ de casualidad y se le acusó de “pisar” el escudo del ‘Tri’.

“Yo he tenido la fortuna y el privilegio de enfrentarlo muchos años en España, de vivir momentos y sé la persona que es Leo .Desgraciadamente, a lo mejor, Canelo no entiende lo que se vive en un vestuario, y por eso puedo llegar a entender la reacción de ofenderse por ver la camiseta de México en el suelo y todo lo que se ha viralizado. Pero para mí, realmente, me parece una tontería”, agregó Andrés Guardado.

“Leo ha tenido muchos detalles no sólo conmigo, con muchos compañeros de profesión que saben cómo es y más allá de lo que se ha hablado es puro para generar polémica o vender cosas. Cada vez que he tenido la posibilidad de pedirle algo a Messi, un cambio de camiseta o una foto con mi hijo, siempre los ha hecho”, concluyó el capitán de México.

‘Canelo’ Álvarez no ha cambiado su postura

“Desde que está la playera de México en el suelo ya es un insulto” señaló ‘Canelo’ en uno de sus últimos tuits.. Además, el boxeador mexicano respondió y atacó a otros usuarios, entre ellos a personalidades famosas que cuestionaban su actitud.

Por su parte, Lionel Messi ni otro jugador de la selección de Argentina se han pronunciado sobre el tema. La ‘Albiceleste’ continúa concentrada en su duelo vs. Polonia. Recordemos que solo le vale la victoria para clasificar a los octavos de final sin depender del resultado del México vs. Arabia Saudita.

