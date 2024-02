¡Arranca la Copa Oro Femenil 2024! México vs. Argentina se verán las caras este martes 20 de febrero en el primer encuentro del torneo, por la señal de ESPN 2 y Star Plus en todo Latinoamérica. Desde las 18:30 horas, ambas selecciones medirán fuerzas, en un juego donde las norteamericanas son las favoritas para llevarse los 3 puntos. Esta es la primera edición de la Copa Oro Femenil que contará con selecciones sudamericanas como Brasil, Argentina, Colombia y Paraguay, equipos que prometen dar pelea. Cabe destacar que el horario de inicio del juego en Argentina será a partir de las 21:30 horas. No te pierdas aquí el minuto a minuto.

México vs. Argentina por Copa Oro Femenil: transmisión del partido (Video: Twitter)