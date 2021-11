La necesidad de reinvención, la búsqueda de mejores resultados para la Selección de México, traería consigo nuevas convocatorias. Gerardo Martino afiló la puntería y todo cabe indicar que convocará a Marcelo Flores, quien fue una de las figuras en la Revelations Cup Sub-20. Su primera participación se llevaría más cerca de lo esperado porque en diciembre enfrentarán a la Selección de Chile en un choque amistoso.

De acuerdo con TUDN, el joven jugador podría no ser prestado por los Gunners Sub 18 para este juego, debido a que no se trata de una fecha FIFA como tal. Sin embargo, la Federación Mexicana de Futbol podría negociar su préstamo al Tri mayor y así marcar su debut en el equipo principal.

De ser posible, jugaría este 4 de diciembre frente a Chile y también el día 18 del mismo mes en un duelo que tendrá a otros jugadores que son parte de la MLS como David Ochoa, Julián Araujo y Efraín Álvarez que poseen doble nacionalidad, pero optaron por jugar en la Selección de México.

En el caso de David Ochoa, todo depende que Real Salt Lake llegue a la MLS Cup porque se jugará en la misma semana y no existen una obligación por cederlo. Eso sí, cabe recordar que junto a Julián Araujo, tienen autorización de FIFA cada cambiar de Federación de Estados Unidos a México.

Para armar el resto de la lista de convocados para los compromisos de fin de año, Martino dependerá de la Liga MX, si los equipos llegan a la Final o son eliminados antes. Es así que podría contar o no con los principales jugadores ya que también depende de la programación.





