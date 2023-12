¡Hay amistoso desde Los Angeles en California! México vs. Colombia EN VIVO y EN DIRECTO se verán las caras el sábado 16 de diciembre desde las 18:00 horas del Centro de México o 19:00 de Colombia, con transmisión de Canal 5 de Televisa, TV Azteca 7, TUDN y GOL Caracol. El duelo se llevará a cabo en el United Airlines Field at the Memorial Coliseum y este partido en especial al no ser un amistoso de fecha FIFA no contará con las principales figuras de ambas selecciones, pues los clubes no están en obligación de ceder jugadores. Sigue aquí el minuto a minuto del partido.

México vs. Colombia: mira la transmisión del partido amistoso internacional (Video: Twitter)

México vs. Colombia: probable alineación mexicana

México: A. Rodríguez; R. Chávez, A. Peña, J. Orozco, O. Campos; E. Lira, J. Cortizo, D. Villalpando; G. Martínez, C. Huerta y E. López.