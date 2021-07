¡Imposible perdértelo! México vs. Corea del Sur juegan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | TV por los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El ‘Tri’ de Jaime Lozano está cada vez más cerca de la gloria olímpica. Sigue el duelo este sábado 31 de julio desde las 6:00 a.m. (hora peruana y local) en el Estadio Internacional de Yokohama. No te pierdas la transmisión STREAM HD LIVE OFICIAL vía Claro Sports, Marca Claro, Canal 5 y Azteca 7. MINUTO A MINUTO por la web de Depor.com.

México, segundo del Grupo A, se enfrentará ante el ganador del Grupo B, en un partido de pronósticos reservados a causa de la igualdad de fuerzas que mostraron ambos combinados nacionales en la Fase de Grupos. Además, el ‘Tri’ se enfrentará ante la selección más goleador del torneo, la cual lleva diez tanto.

México vs. Corea del Sur: horarios en el mundo

Perú – 6:00 a.m.

Colombia – 6:00 a.m.

Ecuador – 6:00 a.m.

México – 6:00 a.m.

Chile – 7:00 a.m.

Paraguay – 7:00 a.m.

Venezuela – 7:00 a.m.

Bolivia – 7:00 a.m.

Argentina – 8:00 a.m.

Uruguay – 8:00 a.m.

Brasil – 8:00 a.m.

España – 1:00 p.m.

La selección azteca buscará nuevamente alzar el título de los Juegos Olímpicos, como lo hizo en Londres 2021: medalla de oro en el fútbol masculino. Por el momento, los dirigidos por Jaime Lozano van por buen camino y buscarán mostrar todo su potencial ante el combinado surcoreano.

Por otro lado, las estadísticas se muestran a favor de los asiáticos. De momento, en cinco compromiso en la historia, el ‘Tri’ no ha podido ganar en ninguno: tres derrotas y dos empates.

Debido a esto, la Sub 23 de México buscará romper esta mala racha, llegando motivado tras golear por 4-1 a Francia y 3-0 a Sudáfrica en la ronda de grupos. Aunque tropezó al momento de enfrentar a los dueños de casa (Japón), donde cayeron por 2-1.

México vs. Corea del Sur: probables alineaciones

México: Guillermo Ochoa; Jorge Sánchez; César Montes, Johan Vázquez, Jesús Angulo; Joaquín Esquivel, Luis Romo, Sebastián Córdova; Uriel Antuna, Henry Martin (Eduardo Aguirre), Alexis Vega.

Corea del Sur: Beom-keun Song; Young-woo Seol, Tae-uk Jeong, Park Ji-soo, Yun-seong Kang; Dong-jun Lee, Jin-kyu Kim, Du-jae Won, Jin-ya Kim; Ui-Jo Hwang, Chag-Hoon Kwo.





