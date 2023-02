México vs. El Salvador se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este martes 21 de febrero por los cuartos de final del Campeonato Sub-17 de la Concacaf. El partido está programado para iniciar desde las 4:00 p.m. (hora mexicana) y 5:00 p.m. (hora peruana) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN, STAR Plus, Vix Plus, TUDN, TV Azteca y Fútbol Libre. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí.

México vs. El Salvador: posibles alineaciones

México: Bedolla; Romero, Navarrete, García, Suarez; Barajas, Urias, Martinez, Alvarez, Lomeli; Carillo

El Salvador: Aguilar; Casamalhuapa, Villalobos, Delgado, Ventura; Vásquez, Arias, Díaz, Menjivar, Figueroa; Argueta.

México venció a Nicaragua por octavos de final del Campeonato Sub-17 de Concacaf (Video: @miseleccionmx)