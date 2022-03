México vs. Estados Unidos EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 12 del octagonal final de las Eliminatorias de Concacaf rumbo a Qatar 2022, este jueves 24 de marzo desde las 8:00 p.m. (hora mexicana) y 9.00 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de Azteca Deportes En Vivo, Blim TV, Azteca 7, TUDN, Canal 5 Televisa, TUDN En Vivo, Star+(Star Plus) y ESPN 4. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

La selección de México afrontará un trascendental cotejo ante Estados Unidos, en busca de acercarse a la clasificación al Mundial de Qatar. Para esta triple jornada final, el ‘Tri’ seguirá sin contar con ‘Chicharito’ Hernández y Carlos Vela, de buen presente en la MLS. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Azteca.

¿A qué hora se juega el México vs. Estados Unidos?

México: 8:00 p.m.

Perú, Colombia y Ecuador: 9:00 p.m.

Bolivia y Venezuela: 10:00 p.m.

Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil: 11:00 p.m.

España: 3:00 a.m. (viernes 25 de marzo)

México vs. Estados Unidos: canales del partido y cómo ver por TV

El México vs. Estados Unidos será uno de los duelos más atractivos de la jornada en las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio Azteca y será transmitido para México por Azteca Deportes En Vivo, Blim TV, Azteca 7, TUDN, Canal 5 Televisa y TUDN En Vivo. En Latinoamérica, la contienda se podrá ver por Star+(Star Plus) y ESPN 4, mientras que en Estados Unidos, los canales con los derechos son Paramount+, Univision, TUDN USA, CBS Sports Network, TUDN App, Univision NOW, TUDN.com

México vs. Estados Unidos: así está el panorama en la Concacaf

Vecinos y acérrimos rivales, México y Estados Unidos pugnarán el jueves por dar un paso decisivo hacia Qatar 2022 en la duodécima jornada de las eliminatorias de Concacaf, en la que Canadá puede festejar ante Costa Rica su regreso al Mundial 36 años después.

El octagonal de la Concacaf arranca el jueves su última y trepidante semana, con tres fechas que definirán los tres boletos directos al Mundial y un cuarto para un repechaje intercontinental ante una selección de Oceanía.

La sorprendente Canadá lidera la tabla con 25 puntos y se convertirá el jueves en la primera selección clasificada tanto si gana en San José como si Panamá, cuarta con 17 unidades, no es capaz de vencer a Honduras.

Las otras dos plazas de acceso directo las ocupan provisionalmente Estados Unidos y México, ambas con 21 puntos, con Panamá (17) y Costa Rica (16) como únicas amenazas al trío de escuadras favoritas.

México vs. Estados Unidos: el ‘Tri’ va por otro triunfo

En el partido con más carga emocional de la jornada, México intentará aprovechar las sensibles bajas de Estados Unidos para arrebatarle el segundo lugar del grupo antes de enfrentar a las ya eliminadas Honduras y El Salvador.

Estados Unidos, en cambio, llega más apurada para puntuar al duelo con las ausencias de cuatro titulares: el arquero Matt Turner (Revolution), el lateral Sergiño Dest (FC Barcelona), el mediocampista Weston McKennie (Juventus) y el extremo Brenden Aaronson (Salzburgo).

El técnico Gregg Berhalter tendrá al menos de vuelta al joven punta Gio Reyna, del Borussia Dortmund, ausente desde su lesión del pasado septiembre.

Con el fracaso de la clasificación a Rusia-2018 aún fresco, Estados Unidos cerrará las eliminatorias ante Panamá y Costa Rica, escuadras que podrían estar aún peleando por la clasificación.

México vs. Estados Unidos: últimos enfrentamientos

Estados Unidos 2-0 México | 2021 | Eliminatorias

Estados Unidos 1-0 México | 2021 | Copa Oro

Estados Unidos 3-2 México | 2021 | Liga de Naciones

Estados Unidos 0-3 México | 2019 | Amistoso

México 1-0 Estados Unidos | 2019 | Copa Oro

Estados Unidos 1-0 México | 2018 | Amistoso

México 1-1 Estados Unidos | 2017 | Eliminatorias

Estados Unidos 1-2 México | 2016 | Eliminatorias

México 3-2 Estados Unidos | 2015 | Copa Concacaf

Estados Unidos 2-0 México | 2015 | Amistoso

México vs. Estados Unidos: probables alineaciones

México: Guillermo Ochoa, Jorge Sánchez, César Montes, Héctor Moreno, Gerardo Arteaga, Edson Álvarez, Héctor Herrera, Carlos Rodríguez, Jesús Corona, Raúl Jiménez e Hirving Lozano. DT: Gerardo Martino.

Estados Unidos: Zack Steffen, DeAndre Yedlin, Miles Robinson, Walker Zimmerman, Antonee Robinson, Tyler Adams, Yunus Musah, Gianluca Busio, Gio Reyna, Ricardo Pepi y Christian Pulisic. DT: Gregg Berhalter.





