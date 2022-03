México y Estados Unidos empataron sin goles en el Estadio Azteca por la Jornada 12 de las Eliminatorias de Concacaf. El técnico del Tri, Gerardo Martino, habló sobre el partido y cree que el equipo pasa un buen momento y está cada vez más cerca de llegar al Mundial Qatar 2022. Sin embargo, espera enfrentar a Honduras para poder asegurarse este cupo directo.

“La contundencia tiene que ver con la tranquilidad y la hemos perdido en los últimos 25 metros al hacer un pase o un disparo. Competimos bien con Estados Unidos. Hoy buscamos igualar el ritmo del partido durante los 90 minutos”, mencionó el director técnico de la Selección de México.

A su vez, contó que la Eliminatoria es una de las más disputadas porque quedan dos fechas y ninguno de los equipos se encuentra clasificado. Destaca también la intensidad con la que se juega cada partido y los rivales que suelen ser fuertes.

“Es la primera vez que se juega una Eliminatoria en Concacaf con ocho equipos y a falta de dos fechas, nadie está clasificado. Nosotros jugando con este nivel de intensidad y esfuerzo, compitiendo bien vs un rival muy fuerte, volvemos a ser una Selección confiable”, agregó.

Finalmente, se refirió al próximo rival en las Eliminatorias Concacaf para lo que será la penúltima fecha y es un partido que puede definir su clasificación al Mundial Qatar 2022.

“El mensaje es continuar por esta senda. Enfrentamos a un rival que, si bien no tiene posibilidades, siempre es muy duro, muy fuerte, sobre todo jugando en su cancha. Hoy de visitante contra Panamá no diría que lo dejó fuera de la Copa del Mundo, pero le sacó dos puntos importantísimos para Panamá, que incluso perdió el cuarto lugar. Nosotros aferrarnos a la línea del partido de hoy. Ese es el camino no sólo para los dos partidos que quedan, sino también para el transcurso del año”, concluyó Gerardo Martino.





