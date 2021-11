Un de las joyas mexicanas en la actual Revelations Cup Sub-20, que se disputa en el país azteca, se llama Marcelo Flores y apunta a ser uno de los próximos llamados en la Selección mayor. Sin embargo, el joven futbolista todavía no se decide al 100% si su futuro seguirá siendo con el ‘Tri’ porque no solo cuenta con esta nacionalidad, también tiene la opción de jugar por Canadá e Inglaterra.

El jugador, que ha mostrado un gran talento en el certamen Sub-20, nació en Georgetown, Canadá y por esa razón tiene diversas opciones. Su brillo en Celaya lo llevó también a anotar un gol el último sábado ante Brasil. Para él, todavía nada esta definido aunque se sienta cómodo.

“Para mí estoy contento y cómodo con la selección y me la paso muy bien con todos, pero sigo abierto, no sé el futuro, pero estoy contento con México ahorita”, reconoció Flores en entrevista con W Deportes donde reconoció que todavía no tiene algo 100% definido.

Otro detalle que resaltó en la entrevista es que, el futbolista de Arsenal, ya tuvo la oportunidad de charlar con el entrenador de la Selección de Canadá y su padre tiene constante contacto con Gerardo Martino que dirige a la Selección de México. El tiempo le dará una respuesta.

“Sí (ha hablado con la Selección de Canadá) aún no he podido ver el proceso de Canadá y creo que quiero esa experiencia y después de eso si me gusta o no tomo mi decisión. Mi padre ya habló con Martino. Aún no he tenido experiencia para jugar en primera, pero he entrenado mucho con el primer equipo de Arsenal y me siento listo para jugar ahí y si me llaman a la mayor (Selección) también estoy listo, estoy en un proceso muy bueno con la Sub20, estoy mejorando cada día para hacer ese sueño”, reconoció Marcelo Flores.





