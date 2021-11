Ricardo Pepi es una de las promesas que se encuentran en la Selección de Estados Unidos, el actual jugador de Dallas FC también posee nacionalidad mexicana y, en caso este viernes anote un gol, no tendrá problemas en festejarlo con mucha felicidad porque será parte de la algarabía del fútbol. El mismo jugador confesó que alguna celebración será por emoción y no como motivo de burla.

“Lo celebro, pero por felicidad por el momento, no es nada contra México, no es falta de respeto ni nada, pero lo celebraría con mis compañeros por felicidad. El trabajo de un delantero es meter gol y cada que lo hago estoy muy contento”, comentó para TUDN.

Además, comentó sobre su proceso de jugar para los Estados Unidos: “Creo que lo que diría es que la verdad si eliges jugar con Estados Unidos o México no significa que no eres mexicano o no eres estadounidense, creo que mucha gente lo toma así de que ‘oye, él juega para Estados Unidos y ya no es mexicano’, eso es muy importante para un jugador”, comentó en la entrevista.

El jugador también habló sobre lo que significó su elección por el país americano: “No solo porque escogí a Estados Unidos se me quita lo mexicano, creo que fuera del fútbol tengo una vida, soy mexicano, aquí en la casa siempre hablamos español, comemos comida mexicana, no dejo de ser mexicano”, puntualizó.

Un último detalle que se resaltó en la entrevista fue el hecho de entonar el himno nacional: “Sí, lo he platicado con mis padres, se sentirá un poquito de sentimiento escuchando los dos himnos, soy mexicano, pero también soy estadounidense, se va a sentir bonito antes de jugar un partido de 90 minutos con motivación al 100″, finalizó el jugador de Dallas FC.





