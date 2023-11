¡Partidazo desde el Nacional de Tegucigalpa! México vs. Honduras EN VIVO y EN DIRECTO se verán las caras este viernes 17 de noviembre, en el juego de ida por los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf. La selección mexicana de Jaime Lozano debutará en esta edición 2023-24 de la Nations League, donde una clasificación a las semifinales les otorgará un cupo directo a la Copa América 2024, mientras que la selección hondureña quiere tumbarse al gigante y decir presente en el torneo de selecciones más importante del continente.

México atraviesa un gran momento de la mano de Jaime Lozano. Pese a sufrir algunos tropiezos en la fecha FIFA de setiembre, octubre fue el mes de la redención del ‘Tri’, donde vencieron por 2-0 a Ghana y empataron en un gran juego por 2-2 contra Alemania. El conjunto azteca deposita toda su fe goleadora en dos hombres: Santiago Giménez y Uriel Antuna, sin dejar de lado a un jugador clave como Hirving Lozano. El ‘Bebote’ pasa por una gran racha goleadora con Feyenoord, mientras que Antuna ha participado en 2 de los últimos 4 goles de México.

Por su parte, la selección hondureña no vive su mejor momento. Lejos de otras etapas donde daban pelea en Concacaf, incluso quedaron segundas en el Grupo B de la Zona A, por detrás de la selección de Jamaica. La nueva generación no viene respondiendo en la ‘H’ y sobre el papel no son los favoritos, aunque arrancar en casa puede ser una gran oportunidad para redimirse ante su gente.

¿A qué hora juega México vs. Honduras?

El juego de México vs. Honduras del viernes 17 de noviembre está programado para iniciar a partir de las 20:00 horas de Honduras y Centro de México. Este será el esperado partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf, donde el vigente campeón es Estados Unidos, actual bicampeón del torneo.

¿Dónde ver transmisión de México vs. Honduras?

El canal de transmisión de México vs. Honduras para los mexicanos es TV Azteca o Canal 5 de Televisa en TV abierta o TUDN en señal de paga .

El canal de transmisión de México vs. Honduras para el territorio hondureño será Deportes TVC , siendo este el único canal que va a pasar el partido de la Liga de Naciones de la Concacaf.

México vs. Honduras: posibles alineaciones

México: G. Ochoa; J. Sánchez, C. Montes, J. Vásquez, J. Gallardo; L. Romo, E. Álvarez, U. Antuna, E. Sánchez; H. Lozano y S. Giménez.

Honduras: E. Menjivar; M. Núñez, D. Maldonado, L. Vega, E. Rivas; L. Palma, J. Álvarez, D. Flores, E. Rodríguez; A. López y A. Lozano.

¿Cómo se juega la Liga de Naciones de la Concacaf?

El partido de México vs. Honduras es clave en la Liga de Naciones de la Concacaf. El ganador no solo irá a la final four del próximo año, sino que se habrá ganado un cupo directo a la Copa América 2024 que se realizará en los Estados Unidos. Por su parte, el perdedor jugará los play-offs, donde cuatro selecciones lucharán por dos de los cupos al torneo de selecciones más importante de la Conmebol.

Los otros partidos de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf son: Estados Unidos vs. Trinidad y Tobago, Costa Rica vs. Panamá y Jamaica vs. Canadá.

¿Cuál es el próximo partido de México y Honduras?

Las selecciones de México y Honduras nuevamente se verán las caras en la Liga de Naciones de la Concacaf y será en el juego de vuelta de los cuartos de final. El partido está programado para llevarse a cabo el martes 21 de noviembre desde las 20:30 horas Centro de México, desde el Estadio Azteca.