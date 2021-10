Fabián Coito, director técnico de Honduras, lamenta no haber ganado ante Costa Rica en las Eliminatorias Concacaf, el uruguayo es consciente del momento de la selección y asegura que contra México este domingo 10 de octubre en el Estadio Azteca saldrán por la victoria aunque lo consideran como “un rival difícil”.

“Hay que esperar los resultados, seguir trabajando. Ir a visitar a México, un rival difícil, pero hay un denominador común en esta Eliminatoria que es la paridad. No es fácil y no nos ha ayudado la fortuna para contar con los jugadores en el mejor momento, pero hay que creer en lo que se puede lograr en cada ventana”.

El combinado hondureño no ha podido ganar como local en la octagonal y el estratega dio su valoración: “Debemos ganar en casa y estos puntos hay que recuperarlos de alguna manera. Nos vamos con la bronca de no haber logrado los tres puntos en un partido que nos favoreció. No es el primero porque con El Salvador pudimos haber ganado, pero nos está constando convertir para ese domino”.

En la misma conferencia de prensa, el técnico uruguayo también pudo destacar el desarrollo del equipo a nivel ofensivo y que han mostrado mejoría en el trayecto de las Eliminatorias. Sin embargo, eso no alcanza por ahora porque no se encuentra bien ubicados en la tabla general.

“Está muy parejo y debemos comenzar a convertir goles, aprovechar la oportunidad y ese es el difícil. Estamos fuerte en defensa y debemos desear que lleguen en el mejor y todos los equipos dependen de la capacidad de sus jugadores”, habló en conferencia de prensa.

Más que un punto, para Honduras ha representado perder dos en condición de local, mientras llega su próximo juego, como visita, ante México, el día 10. Los hondureños, al igual que los costarricenses, suman tres puntos, saldo de tres empates y una derrota y están en el sexto y quinto lugar, respectivamente.





