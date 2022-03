Tras el empate sin goles ante Estados Unidos en el Estadio Azteca, las malas noticias para la Selección de México no paran de llegar. Y es que después de confirmarse la baja de Alexis Vega, se ha dado a conocer que Gerardo Martino posiblemente no viaje a Honduras para el juego por las Eliminatorias Concacaf. El entrenador argentino será sometido a estudios médicos para comprobar si es que puede o no subir al avión chárter que llevará al ‘Tri’ a San Pedro Sula.

Como bien sabemos, el ‘Tata’ tiene un problema en el ojo derecho. Hace unos meses, sufrió un desprendimiento de retina, misma razón por la que ya fue operado en el país azteca.

No obstante, este problema de salud ya lo había alejado del banquillo de la selección mexicana hace unos meses cuando inició la eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. Ante ello, el estratega argentino se perdió los juegos como visitante ante Costa Rica y Panamá.

Ahora, en caso de que Martino no viajara, el conjunto ‘Tricolor’ será dirigido por su auxiliar técnico, Jorge Theiler, quien ya sabe lo que es dirigir al cuadro azteca, puesto que lo hizo tanto en las eliminatorias como en la Copa Oro 2019, cuando estuvo al mando del equipo en la semifinal contra Haití, en la ciudad de Phoenix, Arizona.

México vs. Honduras por la fecha 13 del octagonal final en las Eliminatorias Concacaf

México viene de un proceso irregular en las Eliminatorias de Concacaf y llega a esta instancia con una cantidad de puntajes menor a la de otros años. Los dirigidos por Gerardo Martino han carecido de efectividad y los delanteros no han estado en su mejor momento por lesiones.

El conjunto mexicano llega de empatar sin goles contra Estados Unidos en el Clásico de la Concacaf, por lo que los dirigidos por Gerardo el ‘Tata’ Martino visitarán al equipo que realizó la peor campaña del certamen. Debido a que los hondureños solo suman 4 unidades de los 12 partidos que han jugado en la eliminatoria.

Mientras que el Tri continúa en el tercer lugar de la tabla de posiciones, Honduras concluyó en el último puesto luego de ocho derrotas y cuatro empates, por lo que los locales no pudieron ganar ningún duelo del Octagonal Final de la Concacaf. En el partido de ida, México los goleó 3-0 con anotaciones de Sebastián Córdova, Rogelio Funes Mori e Hirving el ‘Chucky’ Lozano.





