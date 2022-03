Hirving Lozano se prepara para el siguiente partido de la Selección de México ante Honduras. El jugador de Napoli aclaró que ante Estados Unidos no jugó su mejor encuentro, además admitió que está en buen nivel futbolístico debido a los pocos minutos que ha jugado en el futbol italiano. Sin embargo, este fin de semana buscará dar la clasificación a los aztecas.

“Me siento bien, me siento tranquilo, pero si siento que me falta un poco de ritmo por todo el tiempo que estuve sin jugar, lesionado y no he tenido tanta continuidad de juego entonces si me siento fuera de ritmo. Gracias a Dios con lo que estoy jugando en selección puedo agarrar ritmo”, dijo para TUDN.

“La verdad es que pusimos intensidad, también juego, tuvimos oportunidades de anotar y ellos también. Tenemos que mejorar y estamos volviendo a retomar el camino que empezamos de estar todos enganchados en el juego”, comentó el atacante que juega en Europa.

Sobre el tridente que forma con ‘Tecatito’ Corona y Raúl Jiménez, el jugador de Napoli aclaró que los objetivos son claros para la ofensiva de la Selección de México ante Honduras y se acoplarán mediante su trabajo de manera independiente en su paso por Europa.

“Yo creo que vamos bien, paso a paso porque creo que no hemos jugador muchos partidos juntos. Es diferente en un club, porque en un club te piden otras cosas, entonces yo sé que ha pasado tiempo y esto tiene que ser inmediato, pero bueno creo que vamos por buen camino. El primer objetivo es ganar contra Honduras que es lo principal y ya vamos a acompañar el trabajo entre los tres para poder acoplarnos”, agregó el ‘Chucky’.





