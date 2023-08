En el Mall of Asia Arena, México vs. Montenegro se ven las caras EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE por la jornada 1 del Mundial de Baloncesto 2023. Consulta los canales de TV y horarios del partido aquí. El duelo, que marcará el debut del ‘Tri’ en la Copa del Mundo de la FIBA, arrancará a las 2:45 de la mañana (hora local - 3:45 am en Perú) e irá por la transmisión GRATIS de Courtside 1891, DirecTV Sports, ESPN y Star Plus para América Latina. Sigue el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias, en Depor.

México vs. Montenegro: posibles alineaciones

México: Paul Stoll, Jorge Gutiérrez, Pako Cruz, Fabián Jaimes y Daniel Amigo. Entrenador : Omar Quintero.

Paul Stoll, Jorge Gutiérrez, Pako Cruz, Fabián Jaimes y Daniel Amigo. : Omar Quintero. Montenegro: Kendrick Perry, Dino Radoncic, Bojan Dubljevic, Marko Simonovic, Nikola Vucevic. Entrenador: Boško Radović.

México vs. Montenegro juegan por el Mundial de Baloncesto (Foto: @mexbasquet).