La selección mexicana no pudo imponerse contra su similar de Guatemala en el amistoso disputado en Florida, en el que fue el primero de una serie de partidos que el ‘Tri’ sostendrá contra otras naciones de cara a su participación en el Mundial de Qatar 2022. Los dirigidos por Gerardo Martino no han cumplido las expectativas de la hinchada, por lo que esperan recuperar su mejor nivel en estos encuentros internacional ya programados.

Todas las contiendas anunciadas por la Federación Mexicana de Fútbol se desarrollarán en Estados Unidos. La siguiente prueba será el sábado 28 de mayo frente a Nigeria. Luego, el jueves 2 de junio, se medirán con Uruguay. El domingo 5 de junio, enfrentan a Ecuador. Y finalmente, el miércoles 31 de agosto, a Paraguay.

Según información de medios locales, el elenco mexicano sigue trabajando para cerrar más encuentros de prueba. La idea del presidente Yon de Luisa es pactar algún juego frente a un adversario de Europa. Entre los potenciales rivales saltó el nombre de Italia, que no estará en la Copa del Mundo.

¿Cuándo debuta México en el Mundial?

En el cierre de las Eliminatorias, México le evitó un último sobresalto al Estadio Azteca y celebró con sus aficionados una victoria por 2-0 ante El Salvador. El ‘Tri’ adelantó así a la selección de Estados Unidos y concluyó segunda del grupo con 28 unidades, los mismos que el líder Canadá, aunque las críticas al ‘Tata’ no cesaron.

El técnico argentino sigue en el punto de mira de la prensa por sus resultados del último año, donde cayó ante Estados Unidos en las finales de la Copa Oro y la Liga de Naciones de Concacaf. De cara al Mundial de Qatar 2022, la selección mexicana tiene previsto su debut el 22 de noviembre ante Polonia de Robert Lewandowski.

Calendario de partidos de Qatar 2022

Las 32 selecciones clasificadas se repartirán en ocho grupos de cuatro equipos cada uno, mismos que disputarán tres encuentros a una vuelta. Los dos primeros lugares de cada grupo pasarán a octavos de final y se enfrentarán en el formato del primero de grupo contra el segundo de grupo: A vs. B, C vs. D, E vs. F y G vs. H.

Fase de grupos: del 21 de noviembre al 2 de diciembre.

Octavos de final : del 3 al 6 de diciembre.

: del 3 al 6 de diciembre. Cuartos de final: 9 y 10 de diciembre.

Semifinales : 13 y 14 de diciembre.

: 13 y 14 de diciembre. Tercer / cuarto puesto: 17 de diciembre.

Final: 18 de diciembre.





