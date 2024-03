¡Inicia la Final Four de la Concacaf Nations League! Este jueves 21 de marzo, México vs. Panamá EN VIVO chocan desde las 20:15 horas Centro de México (21:15 horas de Panamá) en lo que será la gran semifinal de este certamen. La selección mexicana viene de una clasificación bastante apretada contra Honduras, mientras que Panamá dejó en el camino a Costa Rica sin problema alguno, dejando en claro que es un serio candidato en esta ronda del torneo. Mira la transmisión de México vs. Panamá vía Canal 5, TUDN, TV Azteca y RPCTV para que sigas el minuto a minuto del juego.

México vs. Panamá EN VIVO: transmisión del partido por la Final Four de Nations League (Video: @miseleccionmx)