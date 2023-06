En el Stade de Lattre de Tassigny, México vs. Togo se miden EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE por la jornada 1 del Grupo B del Torneo Maurice Revello. Consulta los canales de TV y horarios del partido aquí. El duelo, que será clave para el conjunto Sub-23 del ‘Tri’, arrancará a las 9:30 de la mañana (hora local - 10:30 am en Perú) e irá por la transmisión GRATIS de ESPN y Star Plus para América Latina. Sigue el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Lista de convocados de México Sub-23

Porteros : Héctor Holguín (Santos) y Arturo Delgado (Tigres).

: Héctor Holguín (Santos) y Arturo Delgado (Tigres). Defensores : Ramón Juárez (América), Emilio Martínez (Necaxa), Alberto Herrera (Puebla), Abraham Freyfeld (Pumas), Pablo Monroy (Pumas), Uziel García (San Luis), Everardo López (Toluca) y Isaías Violante (Toluca).

: Ramón Juárez (América), Emilio Martínez (Necaxa), Alberto Herrera (Puebla), Abraham Freyfeld (Pumas), Pablo Monroy (Pumas), Uziel García (San Luis), Everardo López (Toluca) y Isaías Violante (Toluca). Mediocampistas : Dagoberto Espinoza (Brujas), Andrés Montaño (Mazatlán), Heriberto de Jesús Jurado (Necaxa), Santiago Trigos (Pumas), Marcelo Flores (Real Oviedo) y Benjamín Galdames (Unión Española).

: Dagoberto Espinoza (Brujas), Andrés Montaño (Mazatlán), Heriberto de Jesús Jurado (Necaxa), Santiago Trigos (Pumas), Marcelo Flores (Real Oviedo) y Benjamín Galdames (Unión Española). Delanteros: Jesús Hernández (Elche), Jonathan Pérez (LA Galaxy), Ángel Robles (Puebla) y Luca Martínez (Rosario Central).

México vs. Togo por el Torneo Maurice Revello (Video: @miseleccionmx).