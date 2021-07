México vs. Trinidad y Tobago juegan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | TV | GRATIS este sábado 10 de julio por la Fase de Grupos de la Copa Oro 2021 en el Estadio AT&T en Texas. Los dirigidos por el ‘Tata’ Martino van en busca del bicampeonato y para ello deberán, inicialmente, quedar entre los dos primeros lugares del Grupo A. No te pierdas la transmisión STREAMING HD LIVE OFICIAL desde las 9:00 de la noche (hora mexicana) por la señal de TUDN y Canal 5. No te pierdas el MINUTO A MINUTO por Depor.com.

Aunque México y Estados Unidos no llegan con los mejores jugadores, el Tri ha tenido que dividir jugadores con la olímpica que va a competir en Tokio 2020, y el conjunto de las Barras y las Estrellas ha reservado a las figuras que juegan en Europa para la fase de clasificación a Qatar 2022, son, una vez más, los equipos a batir.

México, el gran “rey” de la Copa Oro, tendrá como gran novedad la incorporación del delantero de los Rayados del Monterrey, el argentino Rogelio Funes Mori, nacionalizado mexicano, que ya debutó con el Tri en un partido amistoso frente a Panamá.

Además, el entrenador argentino Gerardo “Tata” Martino se decidió también por los compañeros de equipo de Funes Mori, como son Jesús Gallardo y Héctor Moreno, además de Carlos Salcedo y Luis “Chaka” Rodríguez, de sus vecinos los Tigres de la UANL.

México vs. Trinidad y Tobago: horarios en el mundo

México: 21.00 horas

Perú: 21:00 horas

Trinidad y Tobago: 22.00 horas

Canadá: 22.00 horas

Estados Unidos: 19.00 horas PT / 22.00 horas ET

Costa Rica: 20.00 horas

Honduras: 20.00 horas

El Salvador: 20.00 horas

Panamá: 21.00 horas

Argentina: 23.00 horas

Brasil: 23.00 horas

Chile: 22.00 horas

Colombia: 21.00 horas

El gran ausente será el volante ofensivo Andrés Guardado, lesionado, junto al portero Guillermo Ochoa, al volante Luis Romo y al delantero Henry Martín, quienes serán los tres refuerzos mayores de 24 años que estarán con el equipo que competirá en los Juegos Olímpicos de Tokio.

De la MLS la incorporación de Martino será la del delantero del Sporting Kansas City, Alan Pulido, pero seguirán fuera de la selección los delanteros Carlos Vela (LAFC) y Javier “Chicharito” Hernández (Los Angeles Galaxy), lesionado.

Todo lo contrario de lo que sucede con Estados Unidos, donde el grueso de los jugadores llegan de la MLS y el seleccionador Gregg Berhalter presentó una lista inesperada, sin superestrellas, pero con mucho talento juvenil.

Berhalter apostó por probar con nuevas opciones y afrontar este torneo como una oportunidad para ver dónde se encuentran todos antes de la Ronda Final de la Clasificación Mundial de Qatar 2022, que es el gran objetivo a conseguir por la selección de Estados Unidos después que falló a clasificar para el Mundial de Rusia 2018.

Si México tiene ocho títulos en su haber de la Copa Oro, Estados Unidos buscará conseguir el séptimo después de que el último que ganó fue en la edición del 2017.

México vs. Trinidad y Tobago: canales TV del duelo

México: TUDN y Canal 5

Estados Unidos: Univision, TUDN USA, Fox Sports 1, FOX Sports App, TUDN App, Foxsports.com, Univision NOW y TUDN.com.

Países del Caribe: Flow Sports y Flow Sports App

Internacional: CONCACAF GO y Concacaf Official App

México vs. Trinidad y Tobago: ¿dónde se jugará el encuentro?

Con información de EFE.





