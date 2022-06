México vs. Uruguay EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego amistoso internacional de fecha FIFA, este jueves 2 de junio desde las 9:00 p.m. (hora peruana y mexicana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de Star+(Star Plus) Azteca 7, Canal 5 Televisa, Azteca Deportes En Vivo, TUDN En Vivo, TUDN, Blim TV. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Con Raúl Jiménez y Héctor Herrera como principales referentes, México se mide con Uruguay, sin Luis Suárez, en un encuentro entre dos clasificadas al Mundial Qatar 2022. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el State Farm Stadium.

México vs. Uruguay juegan en Phoenix en partido amistoso como preparación para la Copa del Mundo Qatar 2022. (Video: Selección Uruguaya / Twitter)

¿A qué hora se juega el México vs. Uruguay?

Perú, México, Colombia y Ecuador: 9:00 p.m.

Paraguay, Chile, Bolivia y Venezuela: 10:00 p.m.

Argentina, Uruguay y Brasil: 11:00 p.m.

España: 4:00 a.m. (viernes 3 de junio)

México vs. Uruguay: canales del partido y cómo ver por TV

El México vs. Uruguay será uno de los duelos más atractivos de la jornada en la liga argentina. El enfrentamiento se llevará a cabo en el State Farm Stadium y será transmitido para Sudamérica, por Star+(Star Plus), en México, por Azteca 7, Canal 5 Televisa, Azteca Deportes En Vivo, TUDN En Vivo, TUDN, Blim TV, mientras que en Estados Unidos, los canales con los derechos son TUDN USA, UniMás, TUDN App, Univision NOW, TUDN.com.

México vs. Uruguay: así llegan los equipos

México, dirigido por el argentino Gerardo Martino, tendrá ante los uruguayos su tercera prueba después de calificar a la Copa del Mundo al terminar en el segundo lugar de las eliminatorias mundialistas de la Concacaf.

En abril, el ‘Tri’ empató sin goles ante Guatemala, encuentro en el que Martino no contó con las figuras mexicanas que militan en el balompié europeo ya que no era fecha FIFA.

El pasado sábado fue el segundo duelo de México de preparación al vencer por 2-1 a Nigeria en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, partido en el que el seleccionador argentino no tuvo a la mayoría de las estrellas mexicanas.

La figuras mexicanas como Raúl Jiménez, delantero del Wolverhampton inglés; Héctor Herrera, nuevo jugador del Houston Dynamo de la MLS tras dejar el Atlético de Madrid, y Guillermo Ochoa, guardameta del América, ya están en condiciones físicas y podrán ser titulares ante Uruguay.

El duelo ante la ‘Celeste’ será importante para México ya que le permitirá prepararse para uno de sus rivales en Catar, Argentina, con el que comparten el Grupo C en el que también están Arabia Saudí y Polonia.

Uruguay, del seleccionador Diego Alonso, encara el duelo ante México sin dos de sus estrellas, Luis Suárez, ex del Atlético de Madrid, y Rodrigo Bentancur, del Tottenham inglés, pero sí con una delegación encabezada por Edison Cavani, reciente baja del Manchester United inglés; Federico Valverde, del Real Madrid, y Diego Godín, del Atlético Mineiro brasileño.

Este será el primer partido de preparación de los uruguayos tras clasificarse a Catar 2022 al terminar en el tercer lugar en las eliminatorias sudamericanas.Uruguay fue emparejada en el Grupo H del Mundial con Portugal, Ghana y Corea del Sur.

México vs. Uruguay juegan en Phoenix en partido amistoso como preparación para la Copa del Mundo Qatar 2022. (Video: Selección Mexicana / Twitter)

México vs. Uruguay: historial de últimos 10 enfrentamientos

México 1-4 Uruguay | 2018 | Amistoso

México 3-1 Uruguay | 2016 | Copa América

Uruguay 1-0 México | 2011 | Copa América

México 0-1 Uruguay | 2010 | Mundial

Uruguay 1-3 México | 2007 | Copa América

México 3-1 Uruguay | 2005 | Amistoso

México 2-2 Uruguay | 2004 | Copa América

México 0-2 Uruguay | 2003 | Amistoso

México 2-1 Uruguay | 2001 | Copa América

Uruguay 1-1 México | 1995 | Copa América

México vs. Uruguay: probables alineaciones

México: Guillermo Ochoa, Jorge Sánchez, César Montes, Néstor Araujo, Jesús Gallardo, Héctor Herrera, Edson Álvarez, Erick Gutiérrez, Jesús Corona, Raúl Jiménez y Alexis Vega.

Guillermo Ochoa, Jorge Sánchez, César Montes, Néstor Araujo, Jesús Gallardo, Héctor Herrera, Edson Álvarez, Erick Gutiérrez, Jesús Corona, Raúl Jiménez y Alexis Vega. Uruguay: Sergio Rochet, Matías Viña, Sebastián Coates, Diego Godín, Ronald Araujo, Diego Rossi, Matías Vecino, Federico Valverde, Lucas Torreira, Nicolás de la Cruz y Edinson Cavani.

Con información de EFE.





