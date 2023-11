¡Duelo entre latinos! México vs. Venezuela juegan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) por la jornada 2 del Grupo F del Mundial Sub-17 que se desarrolla en Indonesia. ¿Deseas ver este enfrentamiento pero no sabes dónde ni a qué hora? Consulta los canales de TV y los horarios del partido aquí. El choque, crucial para los mexicanos que fueron derrotados en su último encuentro, comenzará a las 3:00 de la mañana (hora local - 4:00 p.m. en Perú) y se transmitirá gratuitamente a través de TUDN, ViX+, DSports (DirecTV) y Claro Sports en América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mantente al tanto de cada minuto del partido con la cobertura más detallada, que incluye todos los goles, tarjetas amarillas y rojas, estadísticas, alineaciones confirmadas, así como acontecimientos destacados en Depor.

México vs. Venezuela vía TUDN y Claro Sports: revisa el horario y dónde ver el Mundial Sub-17. (Video: La Afición).





¿A qué hora juegan México vs. Venezuela?

¡A madrugar! El partido entre México y Venezuela está programado para comenzar a las 3:00 de la mañana en México, aunque la hora podría variar según el país en el que te encuentres. A continuación, te proporcionamos los horarios en diferentes zonas del mundo para que no te pierdas este emocionante encuentro.

PAÍS HORARIO Belice y Guatemala 3: 00 a.m. Perú, Colombia y Ecuador 4: 00 a.m. Venezuela y Bolivia 5: 00 a.m. Argentina, Uruguay y Chile 6 00 a.m.





¿Dónde y cómo ver México vs. Venezuela?

Si estás ansioso por el pitazo inicial y eres de las personas que no quiere perderse ni un solo segundo del encuentro, te informamos que podrás seguir el México vs. Venezuela en México a través de las señales de TUDN, ViX+ y Claro Sports. Si estás en Venezuela, en cambio, te recomendamos sintonizar Televen. Para el resto de los países, podrán ver este encuentro por DSports (DirecTV). Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.





Últimos 5 partidos de México

FECHA LOCAL VS. VISITA 12/11 México 1-3 Alemania 26/02 Estados Unidos 3-1 México 24/02 México 5-0 Panamá 21/02 México 3-0 El Salvador 18/02 México 6-0 Nicaragua





Últimos 5 partidos de Venezuela

FECHA LOCAL VS. VISITA 12/11 Venezuela 2-0 Nueva Zelanda 23/04 Venezuela 1-1 Ecuador 20/04 Paraguay 2-0 Venezuela 17/04 Chile 0-2 Venezuela 14/04 Argentina 2-1 Venezuela

Apuestas de México vs. Venezuela

PARTIDO 1 X 2 México vs. Venezuela -134 +260 +260

México vs. Venezuela: posibles alineaciones

México: N. Bedolla; J. Suárez, A. Ortellao, L. Navarrete, J. Romero; L. Ortiz, I. Martínez, J. Urías; B. Lomelí, S. Carrillo y F. Barajas.

N. Bedolla; J. Suárez, A. Ortellao, L. Navarrete, J. Romero; L. Ortiz, I. Martínez, J. Urías; B. Lomelí, S. Carrillo y F. Barajas. Venezuela: J. Sánchez; R. Hidalgo, Y. Raap; Á, Borgo, L. Balbo; J. Correa, N. Profeta; D. Martínez, G. Sequera, J. Arango; L. Reinoso.