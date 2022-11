La Selección Mexicana confirmó una mala noticia esta mañana tras anunciar su primera baja para el Mundial Qatar 2022. Se trata del mediocampista Jesús Manuel Corona, quien no acompañará al plantel de Gerardo Martino en la cita mundialista. Así lo dio a conocer la Federacion Mexicana de Fútbol (FMF) a través de un comunicado en sus redes sociales.

“La Dirección de Selecciones Nacionales Varoniles informa, tras la comunicación pertinente entre Gerardo Martino, Director Técnico de la SNM y Jesús Manuel Corona, que el jugador no podrá ser integrado a la concentración de la Selección Nacional de México rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2022″, se lee en el comunicado.

Pese a tener esperanzas hasta el final para ser incluido en la lista de 26 jugadores, la fractura de peroné y de ligamentos en un tobillo dejaron a ‘Tecatito’ como la primera baja del ‘Tri’ para la cita mundialista, la cual iniciará el próximo 20 de noviembre.

Cabe resaltar que la FMF también reveló que aún no se ha completado la recuperación del futbolista, por lo que “seguirán al pendiente de su evolución”. Asimismo, le desaron los mejores éxitos y un pronto regreso a las canchas.

¿Cuándo juega la Selección Mexicana?

La mira está puesta en el Mundial de Qatar 2022 en noviembre y nada mueve al Tri de su objetivo. El debut en la justa deportiva será el martes 22 de noviembre ante la selección de Polonia. La ruta continuará contra Argentina (26 de noviembre) y Arabia Saudita (30 de noviembre).

¿Cómo se jugará el Mundial Qatar 2022?

Las 32 selecciones se repartirán en ocho grupos de cuatro equipos que disputarán tres encuentros todos contra todos, a una vuelta. Los dos primeros clasificados de cada grupo pasarán a octavos de final y se enfrentarán en el formato primero de grupo contra segundo de grupo, así: A vs B, C vs D, E vs F y G vs H.

Fase de grupos : Del 21 de noviembre al 2 de diciembre

: Del 21 de noviembre al 2 de diciembre Octavos de final: Del 3 al 6 de diciembre

de final: Del 3 al 6 de diciembre Cuartos de final : 9 y 10 de diciembre

: 9 y 10 de diciembre Semifinales : 13 y 14 de diciembre

: 13 y 14 de diciembre Tercer y cuarto puesto : 17 de diciembre

y : 17 de diciembre Final: 18 de diciembre





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Para que no te pierdas ningún partido de México, en el siguiente video te damos el calendario y otros detalles del equipo de Gerardo Martino en la Copa del Mundo.