Por resultados, España fue de más a menos en Qatar 2022: del aplastante 7-0 a Costa Rica, pasando por el empate 1-1 ante Alemania y cerrando con un sorpresivo tropiezo frente a Japón por 2-1. Pese a ello, el elenco liderado por Luis Enrique Martínez avanzó a los octavos de final como el segundo mejor clasificado del Grupo E.

Luego del compromiso contra los nipones, surgieron diversos comentarios con relación al papel de la ‘Roja’. En ese sentido, Hugo Sánchez dejó entrever que la derrota de los españoles forma parte de una estrategia del técnico para no cruzarse con Brasil en una eventual llave de cuartos de final en la Copa del Mundo.

En el análisis de la cadena ESPN, el conductor David Faitelson soltó la siguiente pregunta: “¿Tú me aseguras que España salió a buscar este resultado, para buscar evitar a Brasil en los cuartos de final?” y fue el ‘Pentapichichi’ el encargado de resolver aquella duda con una respuesta contundente al respecto.

“Yo te aseguro. No estaba ahí; no estoy en la mente de Luis Enrique, pero Luis Enrique habrá pensado cuál era la fórmula para evitar, en los cuartos de final, a Brasil. Hay riesgo, sí, y ese riesgo te lo juegas”, indicó Sánchez, quien defendió las camisetas de Atlético de Madrid, Real Madrid y Rayo Vallecano.

Acto seguido, el exseleccionador del cuadro azteca entre 2006 y 2008 recordó que en su etapa como DT de Pumas UNAM calculó perder contra Chivas de Guadalajara para no medirse a un rival fuerte en la Liguilla. Entonces, Hugo envió suplentes a ese compromiso y cayó goleado: “Yo quería eso”, contó.

A partir de esa experiencia, Sánchez retornó al caso de España en el cierre de los grupos en Qatar 2022: “Digo la verdad, no es que España le tenga miedo a Brasil, sino respeto”, sostuvo. “Luis Enrique no lo va a decir nunca, los técnicos no vamos a decir nunca ‘me dejé ganar’. Simplemente es ‘prefiero esto’”, sentenció.

¿Cuándo juega España en Qatar 2022?

El equipo de Luis Enrique retorna al ruedo el martes 6 de diciembre para enfrentarse a Marruecos en los octavos de final de la Copa del Mundo. El partido empezará a las 10 de la mañana (horario peruano) desde el estadio Ciudad de la Educación.









