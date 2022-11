La polémica sobre la convocatoria de Raúl Jiménez para el Mundial Qatar 2022 sigue encendida en el país. Afectado por una pubalgia, el delantero no juega desde el 31 de agosto, cuando el Wolverhampton enfrentó al Bournemouth en un partido por la Liga Premier inglesa. Sin embargo, a pesar de eso, Gerardo Martino incluyó al ‘Lobo de Tepejí' en la lista final de 26 jugadores de la Selección Mexicana.

Incluso, el ‘Tata’ Martino tiene pensado darle acción al atacante del Wolves ante Suecia en el amistoso internacional de este miércoles, la última función del ‘Tri’ antes de su debut en la Copa del Mundo Qatar 2022.

“La resolución la tomamos conforme a la evolución que fue teniendo Raúl Jiménez. Sólo necesitábamos saber cómo reaccionaba en un entrenamiento competitivo, y la respuesta fue muy buena y seguramente mañana (este miércoles) tendrá minutos ante Suecia”, comentó en conferencia de prensa el estratega de México.

Situación que ha generado tensión en el club inglés, porque desde Inglaterra aseguran que Raúl aún no está listo: “Hablé con Raúl sobre su situación con México y estoy preocupado por él, no ha jugado ningún minuto con su equipo. Estoy preocupado, porque lo necesitamos en forma, en su mejor versión”.

“Ojalá pueda volver de esa manera. Lo importante para mí no es el Mundial de Qatar, es Wolves. Respeto su decisión y la decisión del entrenador, pero tenemos que defender nuestros objetivos”, dijo Julen Lopetegui, el nuevo directo técnico del equipo.

No se aceptan devoluciones

Vaya lío en que se ha metido el elenco nacional. La nómina del ‘Tri’ ya está cerrada con Raúl Jiménez a bordo. Las reglas de la FIFA establecen que solo podrá haber un cambio o reemplazo en la convocatoria de una selección, si después de entregar la lista oficial alguno de los futbolistas se lesiona.

Pero en el caso de Jiménez su lesión viene de bastante tiempo atrás, así que su situación no calificaría para hacer válida a una sustitución. Por lo que sí al final por cualquier razón Raúl no juega, será un lugar ‘quemado’ del ‘Tri’ y no podrán hacer nada al respecto. Al punto que si también decide operarse y causa una baja, tampoco califica para una sustitución.

