Tal como lo había adelantado Gerardo Martino, el estratega de la Selección Mexicana esperó hasta última hora a Raúl Jiménez y confirmó la convocatoria del ‘Lobo de Tepejí’ dentro de la lista de 26 jugadores para la Copa del Mundo Qatar 2022. Noticia que causó alegría en la familia del jugador; sin embargo, también sacó un pequeño resentimiento que tenía guardado su padre contra un periodista, quien aseguró en días pasado que no sería considerado por el ‘Tata’.

Es por ello que en el show Fox Sports Radio, el Sr. Raúl Jiménez señaló abiertamente a Fernando Cevallos por su supuesta “exclusiva” del pasado 3 de noviembre, en la que aseguró que el delantero del Wolves sería uno de los cinco ‘recortados’ para la convocatoria final, algo que no sucedió porque sí va a la Copa del Mundo pese a sus problemas físicos.

“Se aceptan las críticas y pensar diferentes, eso siempre es bienvenido, pero mentir como ese cuate de su programa ‘La Última Palabra’, a ese tipo lo considero un seudo periodista que por ganar la nota, no sé si le paguen por mentir con eso, andaba diciendo que ya se tenían a los cinco recortados y empezó la lista diciendo: ‘Raúl Jiménez, confirmado como baja”, acusó el papá de Raúl.

“Lo que haces es un periodismo chafa, quiero una disculpa tuya porque es una mentira lo que dices, aunque le hayas atinado a los otro cuatro, fallaste con Raúl y eso te hace mentiroso”, añadió Don Raúl.

Fer se negó a una disculpa

El comentarista de Fox Sports, Fernando Cevallos, defendió su postura e información y negó disculparse con Raúl Jiménez Vega, luego de la información que resultó ser errónea.

“Mentiras no, uno puede tener sus fuentes, se puede equivocar. Yo acerté cuatro de cinco, me falló uno y no se convierte en mentira. Usted reconoce que su hijo no está al cien, mentira es decir que el Tata no se los había comunicado cuando ya lo había dicho. Lo único que le puedo pedir es que mentiras aquí no, se da información”, concluyó.





