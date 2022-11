La Selección Mexicana este último miércoles enfrentó a Irak como parte de su preparación para la Copa del Mundo Qatar 2022 y una de las buenas noticias para la afición fue ver a Raúl Jiménez en la banca de suplentes; sin embargo, a pesar que no jugó, esa situación causó la molestia del Wolverhampton, al punto que el ‘Tri’ se tuvo que disculpar con el club inglés.

Según Steven Davis, entrenador interino de los Wolves, la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) les pidió disculpas por pedirlo prestado y llamarlo a la convocatoria para el amistoso ante Irak, sabiendo que no puede jugar, ya que no está listo por su pubalgia, así lo manifestó en conferencia de prensa.

“Eso es todo lo que entiendo. No estamos contentos con eso, por cómo se ve y cómo se ve desde afuera. Lo entiendo. Pero sabemos que no está listo para jugar. Se disculparon por incluirlo. Sabemos muy bien que no está listo para entrar o jugar en los juegos”, precisó el entrenador.

Aunque también comentó que la razón por la que Raúl Jiménez está en la banca, fue un tema de salud mental, ya que el ‘Tri’ asegura que eso le puede ayudar en su recuperación.

“Sólo me enteré después del juego. Vi la foto de él en el banco con su ropa; lo nombraron en el banco, pero no se ha cambiado para jugar”, confesó el entrenador del Wolverhampton.

Lo esperarán hasta el último

Raúl Jiménez se encuentra actualmente con la Selección Mexicana en Girona, España, para continuar con su recuperación y volará de regreso a Inglaterra este fin de semana, antes de esperar a ver si México lo convoca para la Copa del Mundo Qatar 2022. Como recordemos, Gerardo Martino manifestó que esperará hasta el último día para decidir si lo incluirá al ‘Lobo de Tepeji’ en la lista definitiva de 26 jugadores que llevará al certamen y la misma la anunciará el 14 de noviembre.

