Rogelio Funes Mori se reencontró con el gol en la Selección Mexicana después de 13 meses. El argentino naturalizado mexicano hizo uno de los cuatro goles del ‘Tri’ ante Irak, a días de la Copa del Mundo Qatar 2022, anotación que le sirve al naturalizado mexicano para quitarse presión, aunque Gerardo Martino Martino cree que esas críticas se mantendrán.

“Te parece que cambiaria algo, no se me ocurre, creo que no va a cambiar nada, pero está bueno que los nueve, más allá de lo que sostengo que no necesariamente tienen un buen partido cuando hacen goles o uno malo cuando no anotan, está claro que se sienten cómodos al anotar y marcar hoy le hace bien a su confianza. Pero de ahí en más no pienso que cambie algo”, dijo el ‘Tata’ Martino en conferencia de prensa.

Tras haber marcado cuatro goles en 90 minutos y recuperar la contundencia perdida, el timonel argentino confía en que sus jugadores crezcan en confianza, al tiempo en que él busca el once que enfrentará a Polonia.

“Me siento bien porque veo trabajar a los jugadores, veo el día a día cómo lo vienen haciendo. No soy tan contundente en analizar un partido que no deja de ser un amistoso y tampoco lo haré distinto si el próximo amistoso las cosas no salen bien”.

“Buscamos llegar de la mejor manera al primer partido de la copa del Mundo. Buscamos a los mejores interpretes para ese partido. Si ellos se sienten contentos por los goles y su desempeño, está bien. Yo les puedo dar la confianza, pero ellos comprueban cómo están. Lo que vimos hoy refleja lo que he visto a lo largo de estas últimas semanas”, añadió.

Por otra parte, Martino hizo énfasis en que la recuperación de Raúl Jiménez camina satisfactoriamente. “Como dije ayer, Raúl evolucionando. Lo vieron entrenar, a mi criterio está al 80 u 85 por ciento de sus posibilidades entrenando. Se le ve bien, confiado, participa en casi todos los trabajos, pero seguiremos monitoreándolo, porque queda una semana y no vale la pena apresurarse”.

¿Cuándo juega la Selección Mexicana?

La mira está puesta en el Mundial de Qatar 2022 en noviembre y nada mueve al Tri de su objetivo. El debut en la justa deportiva será el martes 22 de noviembre ante la selección de Polonia. La ruta continuará contra Argentina (26 de noviembre) y Arabia Saudita (30 de noviembre).

Fixture de México en el Mundial. (Selección de México)

