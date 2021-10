Este miércoles la Selección de México se medirá ante Ecuador en el Bank Bank of America Stadium de Charlotte, Estados Unidos, en un duelo amistoso que le servirá a Gerardo Martino para tener algunas conclusiones de cara a los últimos partidos de las Eliminatorias para Qatar 2022. Entre los convocados para este compromiso está Santiago Jiménez del Cruz Azul, quien se mostró muy emocionado por sumar minutos con la ‘Tricolor’.

Para Jiménez esta será una experiencia muy importante en su corta carrera, pues espera que los llamados a la selección sean más continuos de hoy en adelante. En declaraciones para TUDN, dio detalles de cómo tomó esta convocatoria del ‘Tata’.

“Es el partido de mi vida, es un sueño jugar en selección mexicana y si me tengo que tirar de cabeza lo haré. Es un partido muy lindo, siempre que compiten países es lindo por lo que representa. Ecuador es un gran rival, están muy bien en las Eliminatorias de Conmebol, será un partido muy parejo y lindo para disfrutar”, mencionó.

Por otro lado, el delantero de 20 años se deshizo en elogios hacia su compañero de selección Raúl Jiménez. Para él, el atacante del Wolverhampton de la Premier League es todo un ejemplo a seguir por lo que le ha tocado vivir.

“Es el referente de la selección mexicana y del mundo porque es un gran jugador, un ejemplo a seguir, ha pasado muy bien las adversidades. Está en gran momento pese a la lesión, lo pasó y recupero su nivel, es mi referente”, comentó.

Asimismo, se animó a opinar sobre aquellos mexicanos que están haciendo su carrera en Europa, ya sea el caso de Santiago Muñoz, José Juan Macías y Diego Láinez. Él espera seguir ese camino, pero sin acelerar los procesos formativos que le toca seguir por ahora en Cruz Azul.

“Desde mi punto de vista no es acelerado el proceso, ellos se lo han ganado, Santi no tuvo muchos partidos en primera división, pero hizo un Mundial sub 17 tremendo y no creo que sea acelerar procesos, sino hacer tu proceso allá y eso es importante”, agregó.

“Macías cumplió con su proceso acá, se fue en el momento adecuado y en la primera oportunidad que tengas para salir a Europa tienes que tomarla, si no estás preparado, allá puedes terminar de pulirte. Diego hoy está listo y un nivel arriba de los que estamos acá, estar en Europa te beneficia mucho ya sea qué te vayas joven o que te vayas grande”, remarcó.

México se encuentra en una muy buena posición en el octagonal final de las Eliminatorias para Qatar 2022. Santiago Jiménez sabe que para formar parte de este proceso de manera más influyente deberá convencer al técnico en el ‘verde’. Trabajará para eso, pues sabe que aún le queda mucho camino por recorrer a sus cortos 20 años.

“Claro que la mira está en el Mundial de Qatar 2022, desde niño decía que era en el que yo quería estar, con la fe en Dios y el trabajo todo se puede, hay delanteros muy buenos, la competencia es dura, pero siempre tengo esa esperanza y esa fe que se pueda lograr”, concluyó.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.