Como bien sabemos, tras la finalización de las ligas domésticas, estos meses serán muy importantes para las selecciones nacionales, y más aún cuando estas tienen por delante a la Copa del Mundo. México, que clasificó a Qatar 2022 al terminar en el segundo lugar de las Eliminatorias Concacaf, ya se viene preparando para lo que será su participación en la cita mundialista que se llevará a cabo en el mes de noviembre. Ahora, Alexis Vega, uno de los más destacados del ‘Tri’, confesó tener mucha confianza en sus compañeros y aseguró que harán un buen papel en el país asiático.

“Estamos trabajando muy fuerte con mira al Mundial. Sabemos que tenemos rivales importantes, pero también sabemos que si estamos unidos nosotros, más contra esos rivales nos motivamos muchísimo, y podemos llegar y dar un golpe de autoridad”, mencionó el delantero en una entrevista para TUDN.

Asimismo, el futbolista de Chivas de Guadalajara señaló que pese a compartir un grupo complicado, tendrán resultados positivos como en Rusia 2018. “Pasó en el Mundial pasado, Alemania contra México, algo que creían imposible y terminamos ganando. Tenemos que seguir con esa mentalidad ganadora y ganas de trascender para marcar la historia”, apuntó.

Del mismo modo, el delantero mexicano considera que México tiene elementos importantes en la zona ofensiva, y que será difícil ganarse un puesto en el once titular. “Chucky, Raúl, Tecate vienen pisando muy fuerte, estando jugando en Europa. Aquí en México tengo compañeros como Uriel Antuna, que también viene apretando muchísimo, el ‘Piojo’ (Roberto Alvarado). Estamos compitiendo para eso, siempre poder pelear un lugar es importante. Estamos conscientes que también podemos trabajar fuerte, meter para que le llenemos el ojo al profe y en algún momento nos pueda tomar en cuenta”, aseveró.

Busca triunfar con el ‘Rebaño’

No cabe duda que uno de los mayores sueños de todo jugador mexicano es fichar por un club top de Europa. Sin embargo, Alexis Vega le ha puesto una pausa a este deseo, ya que su principal objetivo es sumar títulos con las Chivas de Guadalajara.

“He estado muy contento, eso también me faltaba un poco. Mucho tiempo se habló de si me iba o me quedaba en Chivas. Yo lo tenía claro siempre, era quedarme en Chivas. Yo lo dije: no me puedo ir sin dar alegrías a la afición. Mi familia y yo estamos contentos en Guadalajara. Obviamente pienso en Europa, pero sería una falta de respeto haber firmado y estar pensando en que me quiera ir”, finalizó.





Así fue el entrenamiento de la Selección de México previo al duelo ante Uruguay. (Video: @miseleccionmx)