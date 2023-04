Una de las sorpresas de la primera lista de convocados de Diego Cocca fue la ausencia de Alexis Vega. En ese momento muchos aficionados se preguntan por qué no había sido elegido para los primeros partidos del nuevo proceso de la selección mexicana. A puertas del amistoso internacional ante Estados Unidos, el jugador de Chivas de Guadalajara contó la razón por la que se perdió el debut del argentino en el ‘Tri’.

En una entrevista con TUDN, el atacante de 25 años señaló que acordó con el técnico perderse los encuentros ante Surinam y Jamaica. Esto debido a que tenía una lesión que le impedía estar a plenitud y prefería recuperarse en Chivas. Por supuesto, Cocca entendió su decisión y decidió llamar a otro jugador en su reemplazo.

“Sí, hablé con él (Cocca) antes de que saliera la convocatoria, él me hizo saber que estuviera tranquilo, que si no veía mi foto en la convocatoria no pasaba nada, que era por lo de mi lesión, que él quería que regresara de la mejor manera y yo también le pedí un tiempo, le pedí que me dejara ir con mi equipo a Estados Unidos a los amistosos”, comentó.

El exjugador de Toluca aseguró que busca ganarse un puesto en el ‘Tri’. “Me tengo que ganar mi lugar, aquí en mi equipo es donde me gano mi lugar y si en la próxima convocatoria estoy adentro estaré contentísimo, ya sé cómo trabaja más o menos Cocca, también me tocó en el juego de las Estrellas. Espero que podamos entender su idea de juego”, apuntó.

Vega habló sobre el duelo ante USA

A pocos días del partido ante Estados Unidos, Alexis Vega dejó claro que no cree que haya “amistosos” ante el cuadro norteamericano, que ha salido victorioso en los últimos partidos ante el ‘Tri’. “Nos ganaron una Final, la Final de Copa Oro, creo que es algo que tenemos que tener en la mente”, dijo.

El mexicano está convencido de que el amistoso de este miércoles es vital para sacar conclusiones de cara al partido por la Nations League a mediados de junio. “Va a ser importantísimo dar un golpe de autoridad, ese partido será clave para después en las Semifinales en Las Vegas volvernos a ver las caras y decirles que sí les podemos ganar”, concluyó.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.