El Mundial Qatar 2022 está cada vez más cerca y la selección de México busca tener un rol protagónico en su grupo, el cual comparte con Polonia, Argentina y Arabia Saudita. No obstante, uno de los problemas a resolver en el ‘Tri’ es la falta de gol y la ausencia de Javier Hernández vuelve a ser un tema de discusión entre los aficionados, así como los especialistas en el deporte rey.

Precisamente, Héctor Herrera fue consultado sobre la posibilidad del regreso de ‘Chicharito’ y fue claro con su postura. “Por algo es el máximo anotador del seleccionado mexicano. Se lo ha ganado con trabajo y goles, como todos los delanteros lo deben hacer”, explicó el ahora volante del Houston Dynamo de la MLS.

Recordemos que Hernández registra 52 anotaciones en 109 partidos con el ‘Tri’, liderando la lista histórica en ese rubro, pero hace más de tres años que no es convocado. “Se ha ganado la admiración y respeto, por eso es que ustedes lo piden. Siempre habrá la duda si va a hacer falta o no”, agregó ‘HH’.

“Si hará falta, no lo sé, todavía no llega el Mundial para saber si careceremos de gol. Raúl Jiménez, Funes Mori, Santi Giménez o Henry Martín anotan goles; o los mediocampistas podemos hacerlo. No lo sabremos hasta ese momento. Ahora, la selección pasa por un momento que marcamos menos goles y por eso se habla tanto de esto (el regreso de ‘Chicharito’)”, concluyó Héctor Herrera.

Cabe mencionar que Javier Hernández, actualmente con 34 años, logró 18 celebraciones en la MLS y es el máximo artillero de los Los Angeles Galaxy en la temporada. En ese sentido, el delantero expresó anteriormente que si pensara que ya no está para jugar con México, ya se hubiera retirado.

¿Cuál fue el último partido de ‘Chicharito’ con México?

El último partido que jugó Javier Hernández con la selección de México fue el pasado 6 de septiembre del 2019: anotó un gol en la victoria 3-0 sobre Estados Unidos, en un amistoso. Cuatro días después, ‘Chicharito’ estuvo en la banca de suplentes del choque contra Argentina y no pudo ingresar (fue derrota 4-0 del ‘Tri’). Desde ese momento, no volvió a aparecer en lista.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.