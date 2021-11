Las dos caídas que tuvo la Selección Mexicana ante Estados Unidos y Canadá en la pasada fecha doble por las Eliminatorias Concacaf Qatar 2022, parecen no ser motivo de alarma al menos en la FMF. Pese a que el ‘Tri’ no dejó un saldo favorable, aún se encuentra dentro de los puestos que llevan al Mundial de Qatar, por lo que buscarán a como dé lugar recuperar terreno en la Fecha FIFA de enero, en la que se han propuesto sumar 7 puntos, así lo aseguró el presidente Yon de Luisa.

Esta mañana, el presidente de la Femexfut aceptó que desde que se dio a conocer el calendario del Octagonal Final, asumieron que serían muy complicadas las visitas a Cincinnati y Edmonton.

“Fue una Fecha FIFA muy complicada, no diferente a lo que pensábamos porque desde que empezó este proceso sabíamos que los partidos de noviembre iban a ser complicados. La exigencia que íbamos a vivir hacia la nueva Fecha FIFA de enero ya la teníamos así, no hay novedades y en los momentos complicados como ahora es cuando hay que trabajar más y cerrar filas”, afirmó.

Y agregó: “Estamos en espera de la respuesta de la Comisión de Resoluciones de la FIFA para saber si tendremos gente en nuestro estadio, pero tenemos que conseguir al menos 7 puntos en los partidos de enero”.

Eso sí, lo que no se tenía dentro del presupuesto fueron las tres derrotas consecutivas ante el elenco de las ‘Barras y las Estrellas’: Nations League, Copa Oro y Eliminatorias.

“No estamos contentos con haber perdido tres partidos con Estados Unidos, eso no lo teníamos presupuestado. Dolió mucho perder la Nations League, nos dolió muchísimo perder la Copa Oro porque era fundamental repetir el título, reconociendo que era un verano muy complicado por tener a dos selecciones con la de Copa Oro y la Olímpica”, aseveró.

Por otro lado, Yon de Luisa dejó claro que no tienen pensando relevar del banquillo a Gerardo Martino. “Siempre hay planes B por la naturaleza del fútbol, pero eso en este caso no lo tenemos contemplado para nada, tanto el señor Torrado como yo tenemos el entendido de apoyar al señor Martino y a todo su equipo de trabajo. No hay por qué pensar en alguien más”, dijo.

Por último, el presidente de la FMF aseguró que hay mucha tranquilidad en el plantel, puesto que aún se encuentran dentro de los tres primero lugares y con muchas opciones de clasificar. “Alarma si estuviéramos muy por debajo del presupuesto de puntos que la Federación hizo en un análisis. Pensábamos tener a esta altura de la eliminatoria 15 puntos. Hoy tenemos 14 y con 15 estaríamos peleando el liderato y en ese sentido estar un punto abajo de lo presupuestado no es motivo de alarma”, finalizó.

El 27 de enero, México tendrá una dura prueba ante Jamaica; el 30 de enero recibirá a Costa Rica y el 2 de febrero hará lo mismo con Panamá.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.