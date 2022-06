Como bien sabemos, Atlas se coronó campeón en el pasado Torneo Clausura 2022 de la Liga MX y demostró tener jugadores con un alto nivel entre sus filas. Tras ello, se esperaba que algunas figuras de los ‘Zorros’ integren la última convocatoria de Gerardo Martino en la Selección Mexicana; sin embargo, la historia no terminó así. Fue el propio técnico argentino quien explicó los motivos de esta polémica decisión.

“Las puertas están abiertas para todos, parcialmente sucede que llama la atención que un equipo campeón no tenga jugadores en selección”, fueron las primeras palabras del ‘Tata’ en la rueda de prensa previo al partido amistoso ante el combinado uruguayo.

Y añadió: “Atlas tiene en su estructura a muchos jugadores extranjeros, su columna vertebral es así, pero no puede haber una convocatoria masiva de futbolistas que nunca estuvieron antes porque sería como decir que los tres años y medios anteriores no sirvieron de nada, pero la puerta no está cerrada para nadie, ni de Atlas, ni de ningún otro equipo”.

Es necesario mencionar que los aficionados de Atlas exigen la convocatoria de algunos de sus futbolistas al ‘Tri’. Entre los más destacados, se encuentran Aldo Rocha, Jeremy Márquez y Luis Reyes, quienes cerraron una gran campaña bajo la dirección del técnico Diego Cocca.

Una prueba de fuego

Luego de haber derrotado por 2-1 a Nigeria el pasado sábado 28 de mayo, México no absolvió las dudas sobre su funcionamiento y continúa en el tintero el rendimiento individual de muchos jugadores, y la falta de jerarquía de aquellos que fueron probados por Gerardo Martino.

Si bien Santiago Giménez volvió a aparecer en el marcador, anotando con mucha fortuna el 1-0 parcial, los otros elementos que fueron estuvieron en evaluación por el ‘Tata’ dejaron la sensación de no estar a la altura de la selección mexicana. Aunque estos no son todos los que posiblemente irán a la Copa del Mundo Qatar 2022, el equipo sigue sin convencer.





