La selección mexicana arranca el próximo miércoles 27 de abril el largo camino de preparación para el Mundial Qatar 2022. Ese día, el equipo azteca chocará con Guatemala en el primer amistoso programado por la Federación de Fútbol. A días del duelo y tras conocer la convocatoria, la prensa local reportó que Gerardo Martino puede ser baja para el viaje a Estados Unidos.

¿La razón? Un problema de salud que arrastra el entrenador. De hecho, en el desarrollo de las Eliminatorias, el DT se sometió a un procedimiento y siguió un tratamiento por un inconveniente en uno de sus ojos. A partir de ello, los médicos le recomendaron no subirse a un avión, por lo que no podía acompañar al plantel.

Todo hace indicar que el ‘Tata’ continúa con el impedimento de participar en el vuelo. Por ello, el diario Récord y el canal TUDN indicaron que el preparador argentino todavía no recibe el alta médica. En ese sentido, la presencia del ex Barcelona es complicada pensando en el amistoso de la semana entrante en el Camping World Stadium de Orlando, Florida.

Eso sí, las fuentes citadas señalaron que el profesional de 59 años pasará por una nueva revisión con los expertos este fin de semana. En esa junta, el estratega recibiría la aprobación por parte de los doctores. No obstante, Martino continuaría con el impedimento de abordar el avión para estar con sus dirigidos.

La lista de México que presentó Gerardo Martino. (Foto: Twitter de @miseleccionmx)

El caso del ‘Tata’ Martino

No es la primera vez que el entrenador no está con la selección fuera de México. En septiembre del 2021, Martino se operó por un desprendimiento de retina en el ojo derecho. Entonces, tras la victoria de la ‘Tricolor’ a Jamaica en casa, el DT no se presentó frente a Costa Rica y luego contra Honduras por la situación mencionada.

El lugar del ex Newell’s Old Boys fue tomado por su asistente Jorge Theiler. “Tuvimos contacto constante con Gerardo porque estuvimos en una llamada telefónica durante el partido”, contó el ayudante de campo en una conferencia de prensa posterior a las citas correspondientes a las Clasificatorias.

De otro lado, antes de terminar las Eliminatorias, Martino explicó a los medios de comunicación cuál es su situación: “Tengo un problema en mi ojo derecho, tuve dos desprendimientos de retina; la primera vez me operaron en septiembre y la segunda en febrero”.

“El procedimiento tiene una parte de ponerte una burbuja de gas para que la retina tome su lugar habitual, mientras eso no se disuelve, no estoy en posibilitado para subirme a un avión por el tema de la presión”, agregó.

“La situación de viajar depende de la burbuja de gas que tengo y no ha desaparecido. En la cirugía de de septiembre me había desaparecido a los 31 días, pero ahora tengo 45 días y no ha desaparecido. Espero que en las próximas semanas se solucione”, cerró Martino.





