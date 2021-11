Si bien es cierto, la recta final del Octagonal Final de la Concacaf mantiene abiertas las posibilidades para los cuatro primeros lugares de la región, donde México al igual que Canadá, Estados Unidos y Panamá agotan todas sus armas para ser el líder o bien ser el que irá al Repechaje. Hugo Sánchez, considerado por muchos como el mejor jugador en toda la historia del ‘Tri’, habló sobre la situación del combinado nacional y aseguró que los resultados no se están dando por una situación en específico.

“Hay que respetar al futbolista y no explotarlos como representantes de una selección nacional donde los beneficios no se comparten y eso ellos lo saben”, reveló el ex futbolista en una entrevista para el diario Marca.

Como bien sabemos, la Selección Mexicana siempre ha tenido la obligación de clasificar de manera directa a una Copa Mundial, por lo que jugar una reclasificación sería dar un paso atrás. Según el Pentapichichi, la atmósfera dentro del ‘Tricolor’ no es la óptima, a causa de ciertas medidas que han tomado desde la FMF.

“Los castigos, han separado a unos, han separado a otros y por ello los resultados no se están dando como debería de ser para el fútbol mexicano. Así que ojalá exista ese respeto para los jugadores, ese respeto para los profesionales y que se tenga claridad en cuanto a las gestiones”, señaló Sánchez.

Eso sí, para Hugo, México sigue siendo el combinado más importante en la Concacaf, quien agregó que se debe buscar apoyo en diferentes figuras y referentes del ‘Tricolor’ para revertir esta situación.

“Hasta ahora sigue siendo la más importante, deberían apoyarse con gente que sabe y podemos asesorar a nuestros amigos directivos, en este momento no existen esas figuras de apoyo como por ejemplo con Rafa Márquez, Jorge Campos, Luis García, Claudio Suárez para no solo pensar en el dinero, sino en el beneficio deportivo tanto en la Liga como en la selección mexicana”, finalizó.





