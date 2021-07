El entrenador de la Selección de México Sub 23, Jaime Lozano, aseguró que el equipo llega muy ilusionado a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Sin embargo, el plantel no se siente favorito para ganar la medalla de oro, ya que, afirma, hay al menos cinco combinados nacionales por delante de ellos con esa etiqueta.

“Favoritos no somos. Me parece que, por la localía, Japón puede ser uno; España podría ser otro y los de siempre: Brasil, Argentina y Alemania. Creo que nosotros, con Francia, estamos detrás de ellos, pero favoritos como tal no creo que nos tomen en estos Juegos Olímpicos”, manifestó el estratega.

En la localidad de Hiroshima, el ‘Tri’ se enfrentó en un partido amistoso de preparación ante el Fukuyama City FC, equipo local de la segunda división que sirvió como última prueba previo al debut que tendrán ante Francia. En un comienzo, Nueva Zelanda era el rival planteado, pero los protocolos sanitarios impidieron que este duelo se concrete.

“No se pudo concretar ningún partido por los protocolos que se manejaban en Hiroshima, que no podríamos salir de acá y había que adaptarse. Sabíamos desde hace tiempo que iban a ser unos Juegos Olímpicos atípicos”, dijo.

Asimismo, el técnico ya cuenta con su 11 titular definido, pues, en sus únicos dos partidos de preparación, utilizó la misma alineación, la cual consta de: Guillermo Ochoa, Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Erick Aguirre, Luis Romo, Carlos Rodríguez, Sebastián Córdova, Alexis Vega, Diego Lainez y Henry Martín.

Al ser cuestionado sobre si éste será su cuadro titular, Lozano prefirió no revelar detalles de cara a su primer encuentro en estos Juegos Olímpicos.

“Repetimos porque el primer partido contra Panamá no tuvimos tiempo de prepararlo y buscamos darle continuidad para seguir viendo la mejora dentro de una competencia. Afortunadamente, los 22 que están acá son muy competitivos y esto nos facilita muchísimo, sabemos que el que esté dentro del campo lo hará muy bien”, aseguró.

Por último, el ‘Jimmy’, como lo conocen el país azteca, habló de la rápida adaptación que han tenido sus refuerzos. “A Henry le tocó hacer dos goles; a Romo, uno y vienen a sumar. Estoy contento, porque ellos se ven contentos e ilusionados, al igual que todos”, finalizó.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.