El Mundial de Qatar 2022 queda cada vez más cerca y la Selección de México no levanta cabeza. El equipo que dirige el argentino Gerardo ‘Tata’ Martino no ha mostrado un juego que ilusione de cara al importante torneo, por lo que los hinchas han pedido la convocatoria de Javier ‘Chicharito’ Hernández. El exfutbolista del ‘Tri’, Jared Borgetti, explicó las razones por las que no sería llamado a la cita mundialista.

Los delanteros de la Selección de México no han tenido un buen rendimiento de cara al arco y, tras la derrota ante Uruguay, se viene pidiendo el regreso del ‘Chicharito’ Hernández, quien está teniendo un aceptable momento en la MLS.

Jared Borgetti comentó acerca de esta situación en la que el ‘Chicharito’ no es tomado en cuenta por Gerardo Martino en la Selección de México, pese a que necesitan de forma urgente un centrodelantero con experience que pueda resolver partidos.

“Si tú me dices, ¿México tiene que llevarse a lo mejor? Sí. ¿Chicharito si está en buen momento tiene que estar? Sí. Pero eso ya no depende de mí, depende de lo que ellos decidan o quieran o necesiten o se pueda, porque ya nos dimos cuenta que no va por la parte deportiva, hay otra situación”, dijo en declaraciones tomadas por Marca Claro.

“Si no lo llamó cuando en las eliminatorias se estaban un poquito tambaleando, hoy que conseguiste el boleto imagínate, no lo que piensan los jugadores porque al final lo que piensan los jugadores simplemente va a ser un enojo y ya, el técnico va a resolver esa situación, es cómo se sentiría el grupo”, aseguró.

Recordemos que en las últimas horas se ha hablado sobre un encuentro entre el ‘Tata’ Martino y ‘Chicharito’ Hernández para intercambiar ideas y ver si se puede abrir una pequeña ventana para que el delantero pueda entrar en la consideración del técnico con miras al Mundial.





