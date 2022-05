A solo seis meses de que se lleve a cabo el Mundial de Qatar 2022, Javier Hernández sigue sin ser tomado en cuenta para la Selección de México, combinado que actualmente Gerardo Martino tiene al mando. Pese a la falta de gol del equipo ‘Tricolor’ y la presión ejercida por buena parte de la afición para la convocatoria del delantero, el estratega argentino ha decidido seguir contando con Santiago Giménez, Raúl Jiménez y Rogelio Funes Mori en el puesto.

Ante ello, el delantero de LA Galaxy se manifestó una vez más sobre esta situación respecto a su ausencia en el combinado mexicano y la postura del ‘Tata’, quien no lo ha convocado desde hace casi tres años.

“Desde que tengo memoria y uso de razón, y con lo que me platicaba mi abuelo y mi padre, que estuvieron en selección y en un Mundial, es el entrenador (quien toma la decisión) y creo que ha sido claro. Los dos estamos haciendo lo mejor que podemos para el beneficio de México”, mencionó Hernández durante una entrevista para Univision.

Del mismo modo, el jugador tapatío no desaprovechó la oportunidad para lanzarle un ‘dardo’ al entorno de la selección, tanto a Martino, a los dirigentes, así como a los delanteros que han sido llamados al ‘Tri’ en su lugar.

“En todos los Mundiales siempre habrá jugadores que te hubiera gustado estar o no estar. Yo también he estado en ese proceso, de que a mí me tocó ir en vez de otro jugador que ha estado en mejor momento. Yo fui cuestionado en Sudáfrica (2010). Miguel Sabah la estaba rompiendo y me tocó ir en su lugar. Aquí la situación es que hay que apoyar a México”, reveló.

Por último, el goleador surgido en el ‘Rebaño Sagrado’, aseguró por enésima vez que él no ha renunciado a México y que, de ser así, ya lo habría manifestado como ocurrió con su amigo Carlos Vela, que dejó clara su postura de hacerse un lado.

“Si yo no quisiera estar en la selección ya me hubiera retirado. Mi compatriota Carlos Vela lo dijo y lo hizo: ‘Cuando alguien no quiere estar, no hay necesidad de estar jugando a esto’, pero no es mi caso”, finalizó.





