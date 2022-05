Lionel Messi y la Selección de Argentina se vienen preparando para uno de los duelos más importantes del mes, donde se medirán ante Italia en la Finalissima. Este título será uno de los platos más fuertes de la ‘Albiceleste’ antes de su participación en el Mundial de Qatar 2022, certamen que buscarán ganar a como dé lugar.

Asimismo, en esta cita mundialista, uno de los rivales del conjunto de Scaloni será México, que completa el grupo con Polonia y Arabia Saudita, rival del debut. Por ello, el ‘30′ del PSG, se encuentra enfocado en lo que sucederá en Medio Oriente a partir de noviembre, aunque es consciente que el partido contra la ‘Azzurra’ será el gran desafío hasta que la Copa del Mundo empiece a rodar.

En una entrevista para TyC Sports, el capitán argentino analizó cómo será la cita mundialista y, antes de ir más allá, describió a los rivales que tendrá en el grupo en busca de llegar a la segunda instancia. “El sorteo lo vi desde mi casa. Obviamente que no hay rivales fáciles. Lo sabemos por experiencia. El Mundial pasado celebrábamos el grupo y nos terminamos complicando”, mencionó.

Sin embargo, después fue más detallista y destacó que, para él, el ‘Tri’ será uno de los rivales más completos: “México es una selección que siempre nos complicó, juega bien, tiene la idea clarísima, con un entrenador que nos conoce muy bien. Va a ser difícil como contra Polonia. A priori por nombre preferí que las selecciones de menos nombre nos toquen más adelante”.

Eso sí, no solo consideró que México siempre resulta ser una escuadra competitiva contra Argentina, sino que también puso como valor agregado la presencia del ‘Tata’ Martino en el banquillo, que dirigió a Leo, Ángel Di María y otros elementos.

La confesión sobre su homenaje a Maradona

“El festejo lo había pensado. Estaba con Antonella y le decía que tenía que hacer algo por Diego. En el museo tenía camisetas de él y cuando fui a verlo había una puerta abierta que siempre está cerrada. En una silla estaba la 10 de Newell’s que ni me acordaba que la tenía. Eran como las 11 de la noche y fue increíble: cuando la vi, no lo dudé. Era esa”, contó Messi a ‘TyC Sports’.

Y al día siguiente, Messi se inventó un golazo ‘maradoniano’ al minuto 72 del partido frente a Osasuna, y lo que llegó después ya es historia. “No venía haciendo muchos goles en esa época y no era que hacía goles todos los partidos y estaba seguro. Pasó que íbamos dos o tres a cero y no se daba el gol. Y después de la nada apareció esa jugada”, recordó.





