La actividad de las selecciones en el mes de octubre ha dejado ciertos números para los estadistas de FIFA que se encargan de realizar los ránking a nivel de selecciones. La Selección de México no ha sufrido variaciones en esta ocasión y se mantiene en el Top 10 del mundo que viene siendo liderado otra vez por la selección de Bélgica que se perfila como uno de los candidatos a llegar al Mundial de Qatar 2022.

Por tercer mes al hilo, los dirigidos por Gerardo Martino sigue en noveno lugar con 1.672 puntos y junto a Argentina, que es sexto, los combinados que mantiene su posición luego de la clasificación de agosto y septiembre. Francia, campeona de la Liga de las Naciones a comienzos de octubre, subió al podio de la clasificación FIFA de selecciones mundiales, por detrás de Bélgica, que sigue primera, y de Brasil.

España, subcampeona de la Liga de las Naciones, cambió de posición y ahora se ubica en el séptimo puesto luego de ubicarse como octavos. Luego de los dirigidos por Luis Enrique, se encuentra Argentina que viene teniendo una destacada participación en las Eliminatorias Sudamericanas.

Los campeones del mundo galos (1.779,24 puntos) sacaron del podio a Inglaterra (1.750,16 puntos), que cayó al quinto puesto detrás de la campeona de Europa Italia, tercera en la Liga de las Naciones. Bélgica (1.832,33 puntos), que perdió sus dos partidos de Liga de las Naciones en octubre, se halla bajo la amenaza de Brasil (1.820,36 pts). Los ‘Diablos Rojos’ ocupan el primer puesto desde octubre de 2018, fecha en la que destronaron a la Francia campeona del mundo.

Top 10 ranking FIFA

Bélgica

Brasil

Francia

Italia

Inglaterra

Argentina

España

Portugal

México

Dinamarca

Gianni Infantino habló sobre el grito homofóbico en un partido de México

El último en referirse al tema fue Gianni Infantino, Presidente de FIFA, que dejó claro su rechazo a la acción. “Sé que la Federación Mexicana de Futbol, con su presidente y los equipos, trabajan en erradicar estas costumbres idiotas, discriminatorias en los estadios, tenemos que ir, enfadarnos, celebrar, pero no tenemos que insultar”, explicó.

“Esto no está bien. Todos los que no quieren ver, todos los que quieran vivir en la época de las piedras, que se queden afuera de los estadios. Cuando hay temas como este, que pasan en un estadio, es el Comité de Disciplina, si es necesario el de apelaciones, los que se ocupan de esos casos, como presidente de la FIFA no puedo interferir o comentar casos completos’', agregó el directivo.

Por otro lado, Infantino que no solo combatir el grito homofóbico está en la agenda de FIFA, sino también la lucha contra el racismo. “Es intolerable aceptar hoy en un campo de juegos o estadios aceptar gritos racistas, qué educación, queremos a nuestras familias en los estadios, queremos que las niñas y niños se apasionen al futbol, no es aceptable, tenemos que trabajar mucho en la educación con FIFA”, agregó.





