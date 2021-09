Siguen llegando las críticas. El llamado de Rogelio Funes Mori a la Selección de México sigue levantando polémica, ya que existen personalidades en el país azteca que no están muy de acuerdo con la inclusión de un jugador naturalizado. Uno de ellas es Luis Hernández, ex astro del ‘tri’, quien tras la falla del ‘Mellizo’ ante Jamaica en la primera fecha del Octagonal Final rumbo a Qatar 2022, lo criticó duramente e incluso pidió que regrese a su equipo (Monterrey).

A través de una entrevista para ‘Mediotiempo’, el ‘Matador’ mostró su clara postura de no estar de acuerdo con tener futbolistas naturalizados en el combinado nacional, reviviendo un poco la polémica que se vive en estos momentos.

“Te voy a decir solamente dos cosas: tienen 3 puntos (México tras derrotar a Jamaica), muy bien, como sea… Y de Funes Mori, que se quede en el Monterrey, no me gusta, no me gusta”, aseguró el ex jugador.

Como bien sabemos, el atacante fue llamado por Gerardo ‘Tata’ Martino en este 2021. Ya ha jugado Copa Oro y el inicio de las Eliminatorias Mundialistas rumbo a Qatar 2022 ante Jamaica, donde el futbolista cometió un error garrafal que le podría haber costado la derrota en el Azteca.

Debido a esto, tras su actuación, Hernández reiteró su desacuerdo por la convocatoria de elementos naturalizado al ‘Tri’ y afirmó que prefiere ver gente mexicana por nacimiento y en donde dijo, que existen nombre muy valiosos.

“No, no estoy a favor ni lo estaré (que se llamen jugadores naturalizados), no me gustan, nunca fueron referentes en el futbol mexicano y ni lo serán, pero bueno. Hay muchos mexicanos (de nacimiento), tenemos mucha gente muy valiosa”, dijo.

Asimismo, puso de ejemplo a Diego Lainez, aunque reconoció su total agrado por el delantero de Wolves, Raúl Jiménez.

Por otro lado, el ‘Matador’ es parte de las transmisiones de la Champions League de TNT Sports en la plataforma HBO Max, donde espera que sus compatriotas, Edson Álvarez y Jesús Manuel Corona, lleguen muy lejos.

“Mis gallos son Edson Álvarez y el Tecatito, pero a mí de los mexicanos que juegan en Europa obviamente está Raúl (Jiménez), me gusta Lainez, esperemos pronto verlos como a Rafa Márquez en el Barcelona, como Javier Hernández, todo eso”, reveló.

Es necesario mencionar que Hernández tuvo 2 procesos mundialistas con la Selección de México y acudió a Francia 1998 y a Corea-Japón 2002.





