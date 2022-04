No cabe duda que Marcelo Flores es una de las perlas que tiene la Selección de México bajo la manga para construir un proyecto ganador en el futuro; sin embargo, pese a que el futbolista ya tuvo minutos con la Sub-20, aún no se decide si representar al ‘Tri’ o a Canadá. Eso sí, el mediocampista ha puesto una condición al ‘Tata’ Martino para poder firmar su compromiso con el país azteca.

Fue en una entrevista para TUDN, donde el jugador aseguró que si el estratega argentino lo llama para el Mundial de Qatar 2022, terminará eligiendo a México, sin importar que Canadá también le ofrezca asistir al torneo más importante del deporte rey.

“También Canadá me lo podría ofrecer, pero México, si me llaman al Mundial creo que sí, ahí es donde quiero estar”, mencionó Flores y agregó que su padre no lo presiona para que juegue con el ‘Tri’: “No me dice mucho para decidir dónde quiero, ahorita no sé, y me estoy preparando para cuando tenga que tomar mi decisión”.

Del mismo modo, el centrocampista aseguró que ha elegido jugar con la Selección Mexicana hasta ahora por la ilusión que le genera representar a la familia de su padre, Rubén Flores, el cual le transmitió el amor y la pasión que tiene por el fútbol desde muy pequeño.

“Mi padre es mexicano, todo del lado de mi padre son mexicanos, son muy apasionados del futbol, me pasaron ese amor desde chico y creo que lo que me hizo jugar por México es por ellos, porque es un sueño y un orgullo jugar por ellos y representar a México”, aseguró.

Por otro lado, Marcelo reveló a qué equipo del fútbol mexicano admira, aunque señaló que no es un elenco de la Liga MX. “Creo que Atlante porque ahí jugó mi padre, no sé mucho de la liga porque no la veo tanto”, finalizó.





