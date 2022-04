No pierde las esperanzas. Marco Fabián aseguró que buscará pelear por un lugar en la Selección de México que estará en Qatar 2022. El volante quiere disputar su tercer Mundial, después de haber estado en Brasil 2014 y Rusia 2018.

“Son situaciones que hay que seguir soñando y apoyando, esté dónde esté siempre me voy a considerar para la selección. Nunca voy a dejar de soñar hasta el día que me retire o deje el futbol”, dijo en entrevista con TUDN.

“Sé que hoy en día hay otra situación, sé que hay mucho jóvenes, que hay muchos en mejor nivel, pero sigo estando dentro de una cancha de futbol y tengo experiencias que me han pasado como en el Mundial de Rusia, de Brasil, que en dos meses me subí a la lista y me gané el lugar”, agregó.

Por otro lado, el exjugador de Eintracht Frankfurt también indicó que desea renovar su contrato con el Mazatlán, ya que se encuentra “contento” en el equipo. Además, aseguró que su sueño es ganar la Liga MX, trofeo que hasta el momento no ha podido conseguir.

“Terminar su carrera de la mejor forma es lo más importante”, dijo Marco Fabián, quien actualmente tiene 32 años y no juega en la Selección de México desde 2019.





