Para Miguel Herrera, el tema de la selección de México está cerrado y no desea volver a hablar más sobre ella. El técnico de Tigres UANL aseguró que ya no quiere opinar más sobre el ‘Tri’ para centrarse al cien por ciento en su club. Además, el popular ‘Piojo’ también le respondió a los que señalaron que se candidateaba para volver a dirigir al combinado nacional, al que dirigó entre 2013 y 2015. Sin embargo, se mostró feliz por la clasificación al Mundial y destacó lo conseguido por Gerardo Martino al mando del equipo.

“No voy a volver a hablar del tema de Selección Mexicana porque no me incumbe, no me candidateo en ningún momento. Me da muchísimo gusto porque soy mexicano y le voy a México, me dio gusto la calificación, empatando el primer lugar cuando se hablaba de una mal eliminatoria y no. Se ha hecho un gran trabajo”, dijo Miguel Herrera en conferencia de prensa sobre ‘El Tri’, que se clasificó al Mundial de Qatar 2022 compartiendo liderato con Canadá en las Eliminatorias de Concacaf.

“Felicitar a los muchachos en este proceso que llevaron al entrenador y a la Federación Mexicana con este logro importante que es calificar, estoy contento en Tigres, estoy agradecido con al directiva que me ha puesto aquí y espero estar muchos años acá, entonces, lo único que puedo decir es que le deseo todo el éxito del mundo y a favor de que México gane y tratar de ser un aficionado más, ese tema pasa a segundo término y esto no tendrá más relevancia para mi, solo de Tigres que es lo que está en mi cabeza”, añadió Miguel Herrera.

El extécnico de la selección de México, con la que disputó el Mundial 2014 y fue campeón de la Copa de Oro 2015, evitó referirse sobre las burlas del arquero argentino Emiliano Martínez, quien consideró ‘fácil’ al grupo que integran con México, Polonia, Arabia Saudita en Qatar 2022. “No lo sé y no me interesa, esperar a que México sea sólido, fuerte y gane, lo que sigue”, indicó.

En el sorteo del Mundial de Qatar 2022, que se llevó a cabo el pasado viernes 1 de abril en Doha, la selección de México quedó emparejada en el Grupo C con Argentina, Polonia y Arabia Saudita. La ‘Tri’ debutará en el torneo ante el conjunto europeo el 22 de noviembre, luego se enfrentará a la albiceleste el 26 del mismo mes y finalmente frente a los asiáticos el día 30. El combinado azteca confía en avanzar a los octavos de final del Mundial y llegar lo más lejos posible.





