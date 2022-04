Con miras al Mundial Qatar 2022, la Selección de México también viene recibiendo críticas o comentarios sobre su futura presentación en la máxima cita del fútbol para poder llegar al anhelado quinto partido. El ex portero Oswaldo Sánchez habló claro y dio las posibles razones sobre el rendimiento actual del ‘Tri’ y aclaró que va más por un tema de personalidades y no tanto en lo futbolístico.

En entrevista con Toño de Valdés para su canal de YouTube, el exportero de la Selección Mexicana se mostró a favor de los procesos; sin embargo, una de las declaraciones que más llamó la atención fue cuando aseguró que hay muchos futbolistas mexicanos que están más preocupados por otras cosas que por su desempeño dentro de la cancha.

“Yo sí creo en los procesos y me da mucha tristeza que seamos campeones del mundo Sub 17 y campeones olímpicos y que no podamos consolidar algo grande en selección mayor. “¿Qué sucede? ¿Qué pasa con los futbolistas de hoy en día? Y lo digo con todo respeto, están más preocupados por el cortecito, que los tatuajes, que el carrote, que las viejotas”, mencionó el exjugador de equipos como Chivas y Santos Laguna.

A comparación de su época como futbolista, el ex jugador buscó hacer referencia que ellos también tenían momentos de ocio, pero sabían diferenciarlos de la época donde se exige un trabajo duro en la preparación de un torneo como el mundial que será en diciembre del presente año.

“Sabía en qué momento podía desvelarme, tomarme mis copas, hacer pachanaga. Creo que todo se puede hacer en esta vida pero debemos encontrar el tiempo para las cosas”, comentó dando a entender que este sería uno de los factores por los que la Selección de México no pasa el mejor momento.





