Pep Guardiola, actual técnico del Manchester City, se refirió al papel de la Selección de México en los mundiales. El entrenador catalán, que tuvo un fugaz paso por el fútbol mexicano con los Dorados de Sinaloa, aseguró que el ‘Tri’ siempre ha sido un equipo que sabe competir bien en las citas mundialistas gracias a los grandes talentos que tiene entre sus filas.

“México siempre ha sido un equipo de Mundial y siempre México contra equipos grandes siempre ha competido muy bien, luego contra equipos de su nivel igual podría, pero siempre ha competido bien y es un rival que siempre es duro de encontrarse en un Mundial porque tiene jugadores dinámicos, todos saben jugar bien al futbol”, señaló el estratega para una entrevista con TUDN.

Por otro lado, Pep aseguró que si México no juega de mejor manera, eso tendrá que ser resuelto por su técnico, el argentino Gerardo Martino, quien tiene que ser consciente de lo que le falta a la escuadra ‘Tricolor’ para dar un gran nivel en Qatar 2022.

“La sensación que tengo de México, no puedo hablar, sé que tienen muy buen entrenador con el Tata Martino. México siempre ha jugado muy bien al futbol ¿Qué le falta? No lo sé porque no lo he visto, no estoy ahí para juzgar lo que le falta, el entrenador es el primero que lo sabe”, aseveró.

Por ahora el propio Guardiola está enfocado en el Manchester City, aunque hace unos meses aseguró que al culminar su aventura por la Premier League se tomará un descanso y, muy probablemente, tome las riendas de una selección nacional, puesto que para él es el “siguiente paso” que deberá tomar en su carrera como entrenador.

México va contra Argentina en Qatar 2022

Tras el sorteo para Qatar 2022 realizado el viernes, México quedó sembrado en el Grupo C junto con Argentina, Polonia y Arabia Saudí. ”Difícil, no hay grupo fácil. Enfrentar a Polonia y Argentina son retos grandes y Arabia tiene su grado de incógnita, lo cual lo hace complicado. Pero hay que planificar bien y tener una gran Copa del Mundo”, dijo el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Yon de Luisa.

El Tri inaugurará su participación ante los polacos el 22 de noviembre, luego se medirá con los argentinos el 26 y cerrará ante los saudíes el 30 del mismo mes.

Será el cuarto enfrentamiento en Copa del Mundo con los argentinos, todos ganados por la Albiceleste. La última vez que se midieron fue en los octavos de final en Sudáfrica 2010, cuando los sudamericanos prevalecieron 3-1. AP.





