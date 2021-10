Fuerte y claro. Gerardo Martino, entrenador argentino de la selección mexicana, aseguró este domingo que su equipo saldrá a buscar la victoria en los cuatro encuentros como visitante que se acercan en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. El ‘Tri’ viajará a El Salvador, el próximo miércoles, y a Estados Unidos, Canadá y Jamaica en noviembre.

“Vamos a intentar lo que hicimos hoy y obviar el hecho de ser visitantes o el intenso frío que podría haber en Cincinnati o en Edmonton; vamos a buscar los partidos, aunque ahora solo tenemos en mente el próximo ante El Salvador y buscaremos ganarlo”, expresó el ‘Tata’, luego de recuperar el liderado del octagonal final este fin de semana.

Como bien se recordará, México goleó este domingo por 3-0 a Honduras y recuperó el primer lugar de la eliminatoria con 11 puntos, tres más que Estados Unidos y Panamá, segundo y tercero en ese orden. Los ‘Yankees’ sucumbieron de manera sorpresiva ante los ‘Canaleros’ como visitantes, dándoles así la chance de rozar el próximo Mundial.

Gerardo Martino mostró complacencia porque, después de una mala demostración el jueves ante Canadá, con el que empataron 1-1 en el Estadio Azteca, sus jugadores volvieron a la principal característica del Tri desde que él tomó el mando como estratega, ser activos y buscar los partidos.

“Para nosotros a lo largo de estos tres años la excepción fue Canadá. Nos ha tocado ganar, empatar y perder, pero nunca fuimos pasivos ni elegimos retroceder; la excepción fue ese partido (con Canadá). Hoy plantemos volver a lo que hemos intentado siempre, una buena circulación, buena elaboración y presión alta”, agregó.

Al referirse a su proyecto rumbo al Mundial, Martino defendió su idea de combinar a veteranos con jóvenes y no insistir en la edad, sino en lo que aportan con su rendimiento. “No hablo de mayores o menores, hablo de un plantel; tenemos futbolistas de amplio recorrido y un grupo que busca su lugar de la mejor manera”, indicó.

Por otro lado, el entrenador confirmó dos bajas para el duelo ante los salvadoreños, la de los defensas Jorge Sánchez, lesionado, y César Montes, suspendido, y explicó que el delantero Henry Martin presenta una molestia no grave y no lo ha puesto en la alineación para no exponerlo. “El que no pueda jugar, no va a hacer el viaje”, sentenció.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.