Tras un mar de emociones en el primer encuentro y la goleada 4-1 ante Francia, México cuenta con una gran motivación para buscar la clasificación en el segundo partido cuando enfrente a Japón para seguir siendo líderes del grupo A de los Juegos Olímpicos. Los dirigidos por Jaime Lozano pretender seguir encaminados para tentar la medalla de oro en la competencia.

Si bien es cierto, el triunfo emocionó a la hinchada, son varios los jugadores mexicanos que salieron al frente para llamar a mantener la calma e ir paso a paso en el recorrido por obtener la medalla de oro. Para poder acercarse más a su objetivo, el equipo Sub-23 pretende un buen marcador ante Japón, equipo local.

El rival no lo pondrá nada fácil. Fuera de ser locales, los nipones vienen de ganar a Sudáfrica en su debut. La estrella del equipo es Takefusa Kubo, jugador de Real Madrid, quien anotó para finiquitar la victoria y sumar sus primeros puntos válidos por la competencia.

México vs Japón, por la segunda jornada del grupo A de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, se realizará este domingo 25 de julio a las 6:00 a.m. (hora local) en lo que será un horario más cómodo para los seguidores a diferencia del partido contra Francia que se jugó 3:00 a.m.

El escenario será el Saitama Stadium, territorio donde Japón hace la función de local en la mayoría de ocasiones. De ganar este segundo partido, la Selección Mexicana de Futbol podrá permitirse seguir soñando, con más convicción, en la medalla de oro, así como sucediera en Londres 2012.

TE PUEDE INTERESAR